Slet ikke forberedt på stort skifte

Da Nicolai Vallys onsdag morgen stod op, vidste han ikke, hvad der ventede ham.

Men ret hurtigt op på formiddagen kom der en besked, som krævede, at han skulle træffe en vigtig beslutning for sin karriere.

For der lå et tilbud på bordet fra en af de største klubber i Danmark. Godt nok kunne det ikke lige nu aflæses på tabellen, hvor hans nuværende klub lå bedre og havde udsigt til et europæisk gruppespil.

Nicolai Vallys trænede torsdag for første gang med Brøndby. Foto: Linda Johansen.

Nicolai Vallys valgte alligevel at slå til og takke ja til Brøndby og nej til Conference League-gruppespil i Silkeborg.

- Jeg ser skiftet til Brøndby som et stort skridt op i min karriere. Jeg ville gerne have været med til de store kampe, der venter i Silkeborg, men det her var en ’no brainer’ for mig.

- Jeg ville gerne være en del af Brøndby, siger Nicolai Vallys, der torsdag trænede med sine nye holdkammerater for første gang. Det var Brøndby, der ville mig mest.

Nicolai Vallys er tiltænkt en 10’er rolle i Brøndbys midtbanediamant, hvor han skal fodre angriberne.

Nicolai Vallys er tiltænkt en rolle som 10'er På Brøndbys diamantmidtbane. Foto: Linda Johansen.

- Det her er en udfordring jeg glæder mig til. Forhåbentligt går der ikke lang tid, før det hele spiller, smiler Nicolai Vallys.

Kontakten mellem Silkeborg og Brøndby opstod ikke på deadlineday. Den har stået på en del tid.

- Jeg har længe været i dialog med Silkeborg og Vallys bagland. Men det var først her til sidst, at det var muligt at nå hinanden, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

