Slipper for pyro-bøde

Efter massiv pyro-affyring slipper Brøndbyernes IF for en bøde, fordi det var et førstegangstilfælde

Brøndby og Holmegaard slipper begge klubber for en bøde i forbindelse med de store mængder pyro-teknik, der blev affyret i forbindelse med det indbyrdes opgør i serie 2.

Det er konklusionen på den afgørelse, som DBU Sjællands Disciplinærinstans har truffet, efter de tog sagen op af egen drift.

I en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef Peter Otto Vest Hansen fra DBU Sjælland hedder det:

’DBU Sjællands Disciplinærinstans har behandlet sagen vedrørende afbrænding af pyroteknik i forbindelse med Serie 2-kampen mellem Holmegaard GB og Brøndbyernes IF den 7. april 2023.

Brøndbyernes IF slipper for bøde efter pyro-affyring mod Holmegaard 7. april, fordi der var tale om et førstegangstilfælde. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Disciplinærinstansen finder, at fodboldspillet bringes i miskredit i forbindelse med afbrændingen af pyroteknik.

Begge klubber er derfor idømt en advarsel, hvilket er i overensstemmelse med præcedens på området, idet der er tale om førstegangstilfælde i serie 2 for begge klubbers vedkommende’, hedder det i udtalelsen.

Derved bliver der ingen økonomisk straf for de to klubber, der helt sikkert ikke slipper, hvis der bliver tale om gentagelsestilfælde.

De to klubber har mulighed for at anke afgørelsen frem til og med 8. maj.

Interessen for at følge Brøndbyernes IF kampe i serie 2 er steget markant, efter uroen med de nye ejere af Brøndby IF, Global Football Holdings.

En kerne af Brøndby-supportere er begyndt at følge Brøndbyernes IFs bedst placerede mandskab, der lige nu kæmper for oprykning til serie 1.

Lørdag spiller holdet mod Strøby, hvor Familien Brøndby - bevar Brøndby IF - på ny arrangerer bustur.