Slutspil for Frederiksen: Hænger i en tynd tråd

Billederne fra Brøndbys bænk fortalte hele historien. Niels Frederiksen rystede opgivende på hovedet, virkede modløs og uden den tro, han trods alt har haft i lang tid på projektet.

0-2-nederlaget til Viborg kan sagtens blive den sidste kamp med ham i spidsen for Brøndby.

Det virker ikke til, at han kan udvikle og flytte Brøndby de niveauer op, som er forventet efter tilgangen af blandt andre Daniel Wass, Ohi Omoijuanfo og Nicolai Vallys.

Niels Frederiksen virkede modløs i 0-2 nederlaget mod Viborg. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen har skrevet sig ind i historiebøgerne på Vestegnen. Men tiden er kommet til en slutning. Både for Brøndby og Niels Frederiksen.

Et pointsnit i sæsonen på 1,23 er langt fra de forventninger, der er til Brøndby.

Mens Brøndby går på vinterferie med store bekymringer og svære udfordringer, kan Viborg se tilbage på et suverænt efterår.

De er med helt i toppen af tabellen efter en fortjent 2-0-sejr over Brøndby.

Jay-Roy Grot scorede Viborgs første mål. Foto: Lars Poulsen.

Med Jay-Roy Grot og Clint Leemans som målscorere cementerede Viborg sin position som et seriøst tophold, vi skal regne med – også i foråret.

Brøndby tabte for første gang i ti kampe, men det var mere måden de tabte på, som bør give panderynker på Vestegnen.

Ideforladt og uden dynamik, gennembrudskraft og den nødvendige intensitet.

Daniel Wass løb mere rundt og tænkte på VM, Andreas Maxsø er ikke den leder, han har været, og Nicolai Vallys leverede en af sine svagere præstationer efter skiftet til Brøndby.

Det virker ikke til, at Niels Frederiksen er manden, der får spillermaterialet forløst.

Carsten V. Jensen havde på tribunen selskab af Scott McLachlan, der repræsenterer ejerkredsen i Brøndby, Global Football Holdings. Foto: Lars Poulsen.

Mens en gruppe Brøndby-fans var tavse undervejs i kampen og klædt i orange for at symbolisere modstanden mod Global Football Holdings overtagelse af Brøndby, sad Scott McLachlan, der repræsenterer den nye ejerkreds, på tribunen ved siden af fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Og han har nok at tænke på, hvis Brøndby i fremtiden skal leve op til de flotte ord, vi hørte ved præstationen af den nye ejerkreds: En skandinavisk magtfaktor, lød budskabet.

Lige nu ligner Brøndby kun en magtfaktor i den tunge ende af Superligaen.

Der skal ske markante udskiftninger i spillertruppen, hvis Brøndby kontinuerligt skal fastholde positionen som en topklub i Danmark.

Viborg var klart bedst, da Brøndby blev besejret 2-0. Foto: Lars PoOulsen.

Der venter et voldsomt arbejde de kommende tre måneder i vinterpausen, hvis Brøndby i første omgang skal indløse billet til mesterskabsslutspillet. Det bliver svært nok. Fem afgørende kampe venter i foråret.

FC Nordsjælland har imponeret i efteråret, men Viborg er efterårets største positive overraskelse i Superligaen. De startede med at tabe tre af de seks første. Siden har de ikke tabt de seneste 11 kampe. Ganske imponerende.

Og der er virkelig bund i det, der foregår på Jacob Friis’ velorganiserede mandskab. Det er et hold, der i den grad bejler til medaljer i foråret, hvis de kan holde sammen på spillermaterialet.

Der er harmoni, fortrinlig spilforståelse, en fantastisk organisation og så påkalder det respekt at komme til Brøndby Stadion og styre begivenhederne i lange perioder.

Det kan blive svært at holde på topscorer Jay-Roy Grot, der med ni træffere har gjort sig interessant for klubber på et højere niveau.

Men der vil også være andre af Viborg-profilerne, som bliver efterspurgt fra større adresser.

Det Viborg har leveret i efteråret har ganske enkelt været enestående.

