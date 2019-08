Smal sejr i Brøndby: Udfordrer FCM

Dominik Kaiser og Kamil Wilczek sørgede for sæsonens fjerde sejr til Brøndby, mens den tidligere Brøndby-spiller Patrick Olsen scorede for nordjyderne

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby bider sølvvinderne fra FC Midtjylland i haserne.

Søndagens 2-1 sejr over AaB, der kom til Vestegnen med to sejre i de tre seneste kampe, bringer Brøndby tættere på FC Midtjylland i toppen af tabellen. Blot tre point skiller nu de to rivaler.

11.349 tilskuere var vidner til en meget underholdende kamp, hvor Dominik Kaiser og Kamil Wilczek sikrede de tre point til hjemmeholdet, mens den tidligere Brøndby-spiller Patrick Olsen reducerede for nordjyderne på en scoring direkte på frispark. Det var en scoring, hvor Marvin Schwäbe ikke så særlig godt ud.

Klassisk Wilczek

Efter pauseføringen 1-0, øgede Brøndby straks i begyndelsen af anden halvleg, da Simon Hedlund leverede forarbejdet og Kamil Wilczek som altid stod for udførelsen. Polakken scorede sin syvende sæsontræffer, da han tog et træk i feltet, snød Jores Okore og sparkede bolden elegant uden for Jacob Rinnes rækkevidde.

En klassisk Wilczek-scoring. Iskold i feltet og med en afslutning uden for keeperens rækkevidde.

Nordjyderne pressede på mod slutningen af opgøret, men evnede ikke at lægge et passivt pres mod Brøndby-målet.

Hos hjemmeholdet leverede unge Anton Skipper en solid indsats, lige som Josip Radosevic og Dominik Kaiser var fremtrædende centralt, mens Kamil Wilczek er en afslutningskunstner.

Artiklen fortsætter under artiklen.

Foto: Lars Poulsen

I en åben, jævnbyrdig og livlig kamp var opgøret rigtig god reklame for Superligaen, fordi det blev en kamp mellem to mandskaber, der gik efter sejren.

Brøndbys pauseføring på 1-0 kunne sagtens have været 2-2 i stedet. For der var mange chancer og mange muligheder foran de to mål.

Men før pausen blev det kun til den scoring, som Dominik Kaiser satte ind efter en halv times spil.

Et fint opspil og et fornemt forarbejde af Josip Radosevic, hvor bolden til sidst endte hos den tyske midtbanespiller i straffesparksfeltet. Patrick Olsen var passiv, og gav Kaiser lov at vende og afslutte.

Tre forsøg på stængerne

AaB var bestemt ikke kommet til Vestegnen for at forsvare sig. De viste, at offensiven kan være farlig.

Lucas Andersen var uheldig med træværket i flere tilfælde. AaB-kaptajnens skud ramte overliggeren, da han forsøgte sig efter et kvarters spil. Han afsluttede og bolden ramte Kevin Mensah på vejen.

Kort før pausen var AaB-kaptajnen uheldig på ny, da han sendte et frispark direkte på overliggeren.

Mikkel Kaufmann havde heller ikke marginalerne på sin side, da Marvin Schwäbe reagerede med en refleks redning, da angriberen skød fra distancen.

Brøndby var også pågående og direkte. Jesper Lindstrøm forsøgte fra kanten af feltet, hvor Jacob Rinne ikke kunne holde skuddet. Josip Radosevic sparkede fra distancen, hvor afslutningen ramte overliggeren.

Se også: Hylder hattrick-helten Pukki: - Fantastisk

Se også: PUKKI-POWER! Brøndby-yndling med forrygende hattrick

Se også: Bekymring i FCM? Det falske tophold

Se også: Arrig Tøffe: Det nærmer sig komiske Ali...