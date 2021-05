Smittetal stiger markant efter guldfest

Brøndby vandt mandag det danske mesterskab for første gang i 16 år, og mange mennesker var samlet på og uden for stadion.

Og tallet af coronasmittede stiger dag for dag. Siden torsdag er tallet steget fra 17 til 37.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Smittede efter Brøndby-fest Tirsdag: 1

Onsdag: 10

Torsdag: 17

Fredag: 37

Brøndby har opfordret alle tilskuere på og omkring stadion til at lade sig teste efter guldfejringen. Gerne torsdag eller fredag, så der ventes svar på flere tests det kommende døgn.

Selve kampen blev afviklet i coronasikkerhed med afstand mellem de tilladte 9.000 tilskuere, der alle skulle fremvise coronapas, men efter slufløjtet kom mange af de fans, der havde opholdt sig uden for stadion under kampen, også ind, og stadion blev fyldt med glade fans, der ikke nødvendigvis havde coronapas - og samtidig gjorde det sværere at holde afstand.

Det med afstand er ikke altid helt nemt. Foto: Henning Hjorth

Brøndbys sikkerhedschef Mickel Lauritsen har tidligere forklaret til TV2, hvorfor man lukkede folk udefra ind på stadion.

- Ved slutfløjt var presset på portene ved Sydsiden blevet så stort, at vi i dialog med politiet og myndighederne besluttede at åbne portene ved Sydsiden for at undgå voldsomme personskader, forklarede han tidligere på ugen.

Den version blev også bekræftet af politiet. Også inden kampen var mange mennesker samlet, da fansene gik i samlet flok til stadion.

