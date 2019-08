Snedigt trick: Brøndby forsøgt narret

Brøndby står i aften over for et hold med masser af europæisk erfaring.

Menuen står på SC Braga fra Portugal, og den bliver serveret hjemme på Brøndby Stadion.

Holdet fra Vestegnen har sat sig ind i den kommende modstander, og de kan konstatere, at der ikke er tale om nogen nem opgave.

- For hver kvalifikationsrunde vi spiller os videre, jo sværere bliver det, men jo tættere kommer vi samtidigt på et gruppespil, udtaler fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

Skjulte trøjenumre i træningskampe

Det har dog ikke været helt let for Brøndbys scout-afdeling at sætte sig ind i Bragas taktiske oplæg.

Ved flere træningskampe har portugiserne spillet uden rygnumre, og i pauserne har de skiftet trøjer. Om det er for at forvirre scouts fra potentielle modstandere, vides ikke.

Det er dog et trick, der er set før. Ved sidste års VM-slutrunde byttede Sydkorea nemlig også rundt på trøjenumrene under træning.

- Så det har været lidt af et puslespil, som vi har fået kortlagt, men vi har nu et klart billede af, hvordan de griber deres kampe an, udtaler chefanalytiker Mathias Borst til hjemmesiden.

Han beretter også, at portugiserne minder om FC Nordsjælland i det taktiske. Der lægges vægt på de små, hurtige afleveringer frem for lange bolde.

- De spiller 4-3-3 med bolden, og mod bolden spiller de med 4-4-2. De spiller med meget boldbesiddelse og med stor, individuel teknisk kvalitet i holdet, forklarer Mathias Borst.

Ricardo Horta (th.) er en af de store profiler hos Braga. Han er garant for både mål og assists. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Stor værdiforskel

Det seneste årti har Braga deltaget i europæisk gruppespil syv gange. I 2011 nåede de hele vejen til finalen i Europa League.

Der er også stor forskel i værdi på de to klubber.

Brøndbys markedsværdi ligger ifølge Transfermarkt på 155 millioner kroner, mens Bragas er på 687 millioner. På UEFA's rangliste over klubber ligger Braga også over 100 placeringer højere end Brøndby. De to klubber er placeret som henholdsvis nummer 50 og 153.

Kampen spilles 18:30 og vises på Eurosport 2. Du kan også følge den live her på eb.dk

