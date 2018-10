Snydt for en million: Fejldom kostede Brøndby dyrt

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby missede million-gevinsten.

Det er facit, efter at sidste års sølvvindere spillede 1-1 hjemme mod OB.

For det handlede ikke bare om point og prestige, da det livlige opgør udspillede sig mandag aften.

En eventuel gevinst på grønsværen havde også kunne udmåles direkte i regnskaberne for hjemmeholdet.

Efter 13. spillerunde fordeles første sats af tv-pengene i Superligaen, og her mere end en million kroner til forskel på 7.pladsen og 4.pladsen.

Et enkelt point rykker hverken fra eller til for de to mandskaber, og Brøndby - der med en sejr kunne være gået i top fire - må derfor tage takke med 1,5 mio. kroner frem for for 2,6 mio. kroner, som en foreløbig fjerdeplads ellers havde udløst.

I en kort periode så det ellers ud til, at det skulle gå Brøndbys vej, og både tre point og ekstra tv-penge ville ryge ind på kontoen.

Et tungt pres i anden halvleg gav bonus efter 82 minutters spil, da Hany Mukthar fandt plads i feltet og reagerede hurtigt, da bolden kom på tværs. Men værterne fik kun lov at glæde sig kort tid over 1-0-scoringen.

For bare tre minutter senere var det Brøndby-opdækningen, som kiksede, og efter lidt kaos i hjemmeholdets straffesparksfelt kunne Ramon Leeuwin sende udligningen i nettet tæt under mål.

Det blev kampens sidste, men egentlig skulle opgøret have talt en tredje træffer. Men i anden halvleg - inden begge mål - fik Kamil Wilczek fejlagtigt annulleret en scoring grundet en offside-dom.

På den led kan Brøndby med rette føle sig snydt, men dommer Michael Tykgaard var ikke ene mand om at stjæle hovedrollen i det intense opgør.

Den debuterende OB-keeper Oliver Christensen leverede flere store redninger i sin første Superliga-optræden. Lige med undsætning af en enkelt episode, hvor kommunikationen glippede mellem teenageren og holdkammeraten Jeppe Tverskov.

En tilbagelægning fra Janus Drachmann endte derfor uden adresse, og så kunne Kamil Wilczek kapre bolden tæt ved mål. Men den ellers skarpe polak viste sig for sjælden gangs skyld sig ikke fra sin sikre side her.

Topscoreren havde i det hele taget en uheldig aften, men i modsatte ende kunne Brøndby glæde sig over, at keeper Marvin Schwäbe ligesom sin modpart i OB-målet stod for flere flotte redninger.

Den ellers udskældte sidste skanse var Brøndby god på på en dag, hvor weekendens øvrige resultater på Superliga-kuponen havde sørget for, at der bare skulle en enkelt sejr til for at ramme den ekstra million.

Midtvejs i første halvleg viste tyskeren sit værd for første gang, da han kom hurtigt ud af sit mål og med en fodparade blokerede et resolut forsøg fra Baskhim Kadrii. OB-angriberen havde leveret en lynhurtig og elegant vending inde i feltet, men genialiteten blev altså ikke kampafgørende.

Det var Brøndby-målmanden til gengæld kort før pausen, da han igen diskede op med en fornem redning. Denne gang var det Ryan Johnson Laursen, som forsøgte sig med hovedstød, men Schwäbe viftede bolden væk med fingerspidserne.

I den modsatte ende var der ikke mange store chancer i første halvdel af kampen. Og det, der kom, tog den debuterende OB-keeper, Oliver Christensen, sig sikkert af. Gæsternes bedste mand skulle igen komme i fokus i anden halvleg.

Nok engang for sine redninger og indgreb - og så lige den enkelte svipser, som altså ikke endte med at få konsekvenser.

Det gør slutresultatet heller ikke i stor grad på stillingen.

Ingen af de to hold flytter sig i tabellen, og halvvejs i grundspillet må Brøndby derfor sande, at holdet er placeret uden for top-6.

Mandagens værter indtager 7. pladsen, mens OB er nummer 11.

Bille anholdt: Klubben vil have ham ud af vagten

Nicki Bille anholdt

Superliga-bombe: Vraget mestertræner lander nyt job