Solgt Brøndby-stjerne: - Jeg havde ingen planer om at skifte

Han var en af de vigtigste spillere på Brøndbys mandskab i efteråret, men i lørdags kunne klubben fra den københavnske vestegn afsløre, at man havde solgt Dominik Kaiser til Hannover 96, der gør sig i den næstbedste tyske række, 2. Bundesliga.

Her bliver Kaiser genforenet med Ralf Rangnick, som den tyske midtbanespiller tidligere har spillet under i både Hoffenheim og RB Leipzig.

Dominik Kaiser var en nøglespiller for Brøndby i efteråret. Foto: Lars Poulsen.

Til sin nye klubs hjemmeside fortæller Kaiser, at skiftet til Hannover 96 kom relativt pludseligt, men som en naturlig reaktion på hans kontraktsituation i Brøndby - og med god hjælp fra netop Rangnick.

- Kontakten kom gennem træneren, som spurgte, hvad mine planer var. Fordi min kontrakt i Brøndby udløb til sommer, var jeg begyndt at tænke på, hvad der nu skulle ske. For nogle uger siden havde jeg ingen planer om at skifte denne vinter, siger Kaiser og uddyber:

- Men jeg havde en god samtale med træneren, og jeg kunne fra start se mig selv blive en del af dette hold og vende tilbage til Tyskland til et attraktivt hold i den næstbedste række. Det er derfor, jeg valgte Hannover 96, og jeg er meget glad for det.

Dominik Kaiser fortæller videre, at han er blevet taget godt imod af sine nye holdkammerater, og at han håber at kunne vise de samme gode takter som for Brøndby i efteråret, hvor det blev til otte mål og to oplæg i Superligaen for midtbanespilleren.

