Spiller stor rolle i Brøndby

- Jeg ser mig som en stor lederskikkelse og er stolt over, jeg har været anfører for Brøndby i flere testkampe, siger Ohi Omoijuanfo, der nu er udnævnt til viceanfører

Jesper Sørensen har på kort tid sat sit præg på det nye Brøndby.

Fem træningskampe er alle vundet og optimismen blomstrer efter en lang vinterpause. Ja, det miserable efterår er ligefrem sendt i glemmebogen.

Én af dem, der formentlig vil spille en stor rolle for Brøndby i foråret, er angriberen Ohi Omoijuanfo, der på rekordtid har fået høj status internt i klubben.

Ohi Omoijuanfo har været anfører under træningslejren i Portugal. Hvem der starter som Brøndby-anfører søndag er endnu ikke afgjort. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Jesper Sørensen har i hvert fald sendt klare signaler med de valg, han har foretaget i træningskampene, hvor den 29-årige nordmand i flere tilfælde har båret anførerbindet.

- Det er en meget stor anerkendelse fra trænerstaben. Det er noget jeg er utrolig stolt over.

- Det betyder, at træneren ser mig som en leder. Det er også sådan jeg føler, jeg optræder på banen og i omklædningsrummet. En leder, der tager ansvar for sit hold, forklarer Ohi Omoijuanfo til Ekstra Bladet.

Ohi er blevet belønnet for de lederegenskaber, han har vist. Han er udnævnt til viceanfører og er således kaptajn på søndag mod Horsens, fordi den nyudnævnte anfører, Kevin Mensah, endnu ikke er klar efter en skade.

Ohi Omoijuanfo scorede fem mål i ni kampe i efteråret. Han har ikke sat sig et personligt mål for foråret, hvor hovedprioriteten handler om holdet.

- Vi har kun fokus på at spille os ind i top-6. Og det er helt op til os selv. Vi er tæt på og vinder vi de tætte kampe, kommer vi helt sikkert med.

Nicolai Vallys og Ohi Omoijuanfo viste gode eksempler på samspillet i efteråret. Nu tror nordmanden, at det bliver meget bedre, fordi de har haft en lang opstart sammen. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er optimist, fordi jeg føler vi har skabt en vinderkultur her i opstarten.

- Vi står langt stærkere end i efteråret, fordi vi haft tid til at træne sammen, så vi nu har bedre kemi og spilforståelse med hinanden. Man skal huske på, at både Nicolai Vallys og jeg var nye i sommer. Nu har vi lært hinanden at kende.

- Og så er jeg overbevist om, at Håkon Evjen bliver en klar forstærkning for os, siger Ohi Omoijuanfo.

Brøndby indleder forårssæsonen søndag med hjemmekampen mod Horsens kl. 18.00.

Brøndby har lige nu tre point til top-6. Jesper Sørensens mandskab skal formentlig have ni-ti point i de fem sidste kampe i grundspillet for at løse billet til mesterskabsslutspillet.