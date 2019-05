Står på hovedet for Brøndby: Tangerer rekord-sæson

Kamil Wilczek scorede for første gang i ni kampe og giver håb for Brøndby

Kamil Wilczek har – groft sagt – stået på hovedet for Brøndby det meste af sæsonen.

18 mål scorede polakken i grundspillet, hvor han var i særklasse. Til gengæld har det haltet med skarpheden i slutspillet. I de første otte kampe scorede han slet ikke. Der var flere kampe, hvor han slet ikke havde afslutninger på mål.

Han så slidt ud og lignede en angriber uden selvtillid og fremfor alt træfsikkerhed.

Men mod FC Midtjylland genopstod han. I sidste øjeblik, hvis Brøndby skal redde en lille smule af sæsonens mange skuffelser i land.

Med to scoringer mod FC Midtjylland tangerede han sin hidtil bedste sæson, 2014/15 i Piast Gliwice.

Polakken skød med sine to scoringer Brøndby et skridt mod fjerdepladsen og livlinen til Europa.

Her udligner Kamil Wilczek til 1-1 mod FC Midtjylland på et kraftfuldt hovedstød. Siden scorede polakken endnu engang. Foto: Lars Poulsen

Det kræver sejr lørdag mod OB og endnu en sejr i Europa-finalen mod enten AGF eller Randers i næste uge.

- Jeg tror ikke, OB er glade for at møde os i en afgørende kamp. For et par runder siden havde de nok afskrevet os. Der ligger også et hårdt pres på dem, fordi de kan glippe pladsen i Europa mod os, mener Martin Retov.

Han mener dog, at Brøndby mod slutningen har vist lidt af den stabilitet, som ellers har været en mangelvare.

- Vi vandt over FC Nordsjælland, spillende uafgjort i pokalfinalen og besejrede FC Midtjylland. Den stabilitet skal vi fastholde til på lørdag mod OB, fastslår han.

Martin Retov har haft et par samtaler med Ebbe Sand og Jan Bech Andersen. Han vil ikke afsløre om det handler om cheftrænerjobbet. Foto: Lars Poulsen.

Hemmelighedsfuld om fremtiden

Martin Retovs aftale med Brøndby udløber reelt efter sæsonen.

Nu er han pludselig blevet meget hemmelighedsfuld om, hvad der kan komme til at ske.

- Jeg tænker ikke noget om min fremtid. Lige om lidt er sæsonen slut, og så er det ferie.

Men er vi enige om, at du har en kontrakt, der udløber og ikke er forlænget?

- Det er korrekt. Jeg har de seneste uger haft et par møder (med Ebbe Sand og Jan Bech Andersen red.). Men jeg kan ikke sige, hvad vi talte om.

Var det om cheftrænerjobbet?

- Det kan jeg ikke udtale mig om, siger Martin Retov med et skævt smil.

Se også: Mål-show i Brøndby: Total afklapsning

Se også: Brøndby-spiller erkender: Jeg var en katastrofe

Se også: Brøndbys tavse topscorer er gået kold