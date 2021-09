Stærk undren i Brøndby efter udtagelse

Blas Riveros er udtaget til tre landskampe i oktober, men han er slet ikke klar til at spille topfodbold endnu, siger Niels Frederiksen, der nu vil i dialog med det paraguayanske forbund

Mandag spillede han de første minutter efter ti måneders skadespause, da Brøndby vandt en reserveholdskamp mod FC København.

Men på trods af den begrænsede spilletid efter korsbåndsskaden sidste år i november er Blas Riveros meget overraskende udtaget til Paraguays landsholdstrup, der skal spille tre kampe i oktober – mod Argentina, Boliva og Chile.

Udtagelsen er ikke faldet i god jord hos Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen.

- De udtog også Blas til kampene i september. Men jeg forventer ærlig talt ikke, han skal af sted til de tre kampe i oktober, siger Niels Frederiksen til Ekstra Bladet.

Blas Riveros kom til brøndby i september sidste år, to måneder senere blev han korsbåndskadet. Nu er han ved at være spilleklar. Men han er ikke klar til tre landskampe i oktober, mener Niels Frederiksen. Foto: Lars Poulsen.

Han uddyber:

- Blas er efter vores klare vurdering endnu ikke klar til at spille topfodbold efter så lang en pause. Derfor er vi også meget forsigtige med ham.

- Nu må vi have en snak om situationen med det paraguayanske fodboldforbund, fastslår Niels Frederiksen.

Efter de internationale regler skal klubberne frigive spillerne til landsholdssamlinger. Men i tilfældet Riveros giver det ikke så meget mening at sende ham ud på en meget lang rejse, når han endnu ikke er parat til de store kampe.

Beviset på, at Blas Riveros stadig har et stykke vej at gå, før han er klar til den store scene, vil fremgå af den trup, Niels Frederiksen onsdag tager med til Lyon.

Blas Riveros er nemlig ikke blandt de udvalgte, der torsdag aften skal forsøge at skabe et stort resultat mod gruppefavoritterne fra Lyon.

Mikael Uhre scorede to mål og sikrede sejren søndag mod AaB. Han ventes klar til torsdagens opgør mod Lyon i Europa League. Foto: Lars Poulsen.

Uhre ventes klar

Mens Blas Riveros bliver i Danmark, rejser Mikael Uhre med Brøndby-truppen til Frankrig onsdag til Europa League opgøret mod Lyon.

Superliga-topscorer Mikael Uhre måtte udgå med en mindre skade søndag, efter han havde scoret to mål mod AaB og sikret Brøndbys anden sejr i sæsonen.

Men han ventes dog at være klar til torsdagens store udfordring mod gruppefavoritterne fra Lyon.

- Uhre fik lidt krampe i baglåret. Han skal testes, men vi har en klar forventning om, at han bliver klar til Lyon-kampen, siger Niels Frederiksen.