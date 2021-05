Statistikken Brøndby-fans vil elske

Der er dækket op til guldfest mandag på Brøndby Stadion.

Statistikken er nemlig til klar fordel for Brøndby forud for mandagens guldkamp mod FC Nordsjælland.

En blågul sejr sikrer guldet for første gang i 16 år og 11. gang i alt.

For når man dykker ned i tallene og ser, hvordan det plejer at gå, når de to klubber mødes, så bør det give en vis form for tro på og tryghed for, at guldet endelig kommer til Vestegnen.

FCN-træner Flemming Pedersen har således aldrig prøvet at besejre Brøndby, selv om han har haft ni forsøg.

Der var glæde i Århus, da Brøndby havde sikret sig en matchbold med 2-1 sejren over AGF. Foto: Claus Bonnerup.

Hidtil er det endt med to uafgjorte og hele syv nederlag. Faktisk har Brøndby vundet de fem seneste indbyrdes opgør med en samlet målscore på 13-2.

Ser man længere tilbage i statistikkerne, så viser de, at FC Nordsjælland faktisk har udviklet sig som lidt af en ønskemodstander for Brøndby-mandskabet.

FC Nordsjælland har således ikke formået at besejre Brøndby i næsten fire år. Den seneste sejr til talentfabrikken fra Farum fandt sted 28. maj 2017, hvor Brøndby tabte 1-2 på Brøndby Stadion.

Brøndby er således ubesejrede de seneste 15 indbyrdes opgør, der har resulteret i 12 sejre og tre uafgjorte.