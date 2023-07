Stikker snuden frem: Klar til at tage tæskene

Cheftræner for Brøndby IF, Jesper Sørensen, bliver præsenteret for fem påstande om, hvordan det kommer til at gå den kommende sæson

Jesper Sørensen ved, hvad han er gået ind til.

Hånden er konstant på kogepladen, når man er træner i en klub som Brøndby.

Forhåbninger, forventninger og drømme samt det enorme tryk udefra sender kogepladen på maksimum før den nye sæson.

Jesper Sørensen ved, hvad der kræves af ham i Brøndby. Og han har forståelse for, at hans job er på dagsordenen, når Brøndby taber flere kampe. Foto: Linda Johansen.

For meldingen om, at Brøndby skal spille med om mesterskabet er en helt ny ambition efter ejerskiftet til Global Football Holdings.

Der er tilført 223 mio. kr., halvdelen er allerede brugt. Der er investeret op imod 75 mio. kr. i fem profiler (Wass, Vallys, Evjen, Lauritsen og Omoijuanfo). Samtidig er spillerbudgettet hastigt på vej mod 130-140 mio. kr.

Brøndby er på vej i overhalingsbanen.

Derfor kan presset ikke undgå at vokse på cheftræneren, Jesper Sørensen.

- Jeg er ikke blevet overrasket. Jeg accepterer præmissen for at være træner i Brøndby, ellers skulle jeg aldrig være kommet. Jeg står på mål for vores ambitioner og ved, at der er et anderledes tryk på træneren, fordi vi er Brøndby.

- Hvis ikke jeg accepterede præmissen for at træne Brøndby, skulle jeg aldrig være kommet, siger Jesper Sørensen. Foto: Linda Johansen.

- Derfor er det også helt fair at stille spørgsmålstegn ved mig som træner, når vi har tabt flere kampe, siger Jesper Sørensen, der efter en kort sommerpause har sat sig til rette i forhallen på Brøndby Stadion.

Han har brugt ferien på at sælge huset, fejre sønnen som student og finde en bolig til familien i Københavns-området, hvor de kan flytte ind 1. august. Der skal styr på baglandet, så familien er samlet, når der skal tales om andet end fodbold.

Det er både tid til at se tilbage, men i sandhed også frem mod en sæson med store mål og ambitioner.

Efter blot få måneder som cheftræner nåede Jesper Sørensen i foråret at ramme et kritisk punkt, da Brøndby i april tabte 0-4 til Randers. Få uger forinden havde de tabt 0-3 til Viborg. Begge nederlag fandt sted på Brøndby Stadion.

- Vi var nødt til at reagere, da vi havde tabt 0-3 og 0-4 inden for få uger. Derfor lavede vi vores system om. Og den slags store nederlag kan af og til bruges til noget positivt efterfølgende, mener Jesper Sørensen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Vendte rundt på en tallerken

- Når du har oplevet to store nederlag så kort efter hinanden, er du nødt til at reagere. Min erfaring siger mig, at selvom store nederlag gør ondt, så kan det også være med til at viske tavlen ren. De tunge nederlag kan bruges positivt, siger Jesper Sørensen, der fik held med kovendingen og systemskiftet, så Brøndby kom tilbage på sporet og sluttede stærkt af.

Brøndby skiftede til et tremandsforsvar, som også betød, at der blev større fokus på defensiven. Brøndby stod lavt, havde bolden meget mindre og satsede stort på omstillinger.

Det lå langt fra de meldinger, Jesper Sørensen kom med, da han tiltrådte. Her hed det, at Brøndby skal dominere kampene og angribe modstanderne.

Jesper Sørensen fik rettet Brøndby op i foråret, hvor de slog alle i top-6 bortset fra Viborg. Her fra sejren i Parken over FCK. Foto: Kenneth Meyer.

- Det er tilladt at dygtiggøre dig inden for de taktiske rammer, du spiller efter. Vores ambition er også nu, at vi skal spille offensivt og dominere kampene. Men det ændrer ikke ved, at vi stadig skal gøre det nødvendige i kampene, forklarer han.

Der er lagt op til, at Brøndby fortsætter med tremandsforsvaret, som virkede så godt og gav spillerne tryghed på banen.

- Vi har set, det virker, så det vil være naturligt at tage udgangspunkt i det system. Det vil være lidt fjollet at ændre på det nu, forklarer Jesper Sørensen, der ikke tror, at Brøndby er langt fra at spille med i toppen af Superligaen.

- Det er indlysende vi mangler stabilitet. Det så vi i foråret. Men det kan vi måske få undervejs. Når truppen bliver trimmet, kan det få betydning, at der bliver kortere vej for alle til spilletid.

Jesper Sørensen har tålmodighed i forhold til nye spillere. Han kommer ikke til at sparke døren ind hos fodbolddirektør Carsten V. Jensen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Vores fundament er stærkt. Vi har en trup med utrolig meget kvalitet, mener Jesper Sørensen.

I en tid, hvor transfervinduet står på vid gab, går Brøndby-træneren ikke hvileløst rundt og venter på de forstærkninger, som der skal til. Og han kommer heller ikke til at sparke døren ind hos fodbolddirektør Carsten V. Jensen for at få tingene til at ske hurtigt.

- Vi skal ikke bare hente spillere, det skal være de rigtige. Derfor må vi vente og slå til, når muligheden opstår. De spillere, vi jagter, er også interessante for mange andre klubber, pointerer han.

Hold ekstra øje med

Mathias Kvistgaarden er spilleren, som man skal holde ekstra øje med i den kommende sæson, mener Jesper Sørensen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

- Mathias Kvistgaarden fik lidt af et gennembrud i foråret, hvor pilen kun pegede i én retning.

- Når jeg sammenligner med det, vi så for ét år siden, så er hans præstationer nu langt mere stabile. Det vidner om, at der er hold i, hvad han laver.

- Nu scorer han tilmed også mål. Jeg tror, der er grobund for en rigtig stor sæson fra ham, siger Jesper Sørensen.

Han får sit gennembrud

Oscar Schwartau havde et svært forår, men han er stærkt på vej. Det kan blive hans store gennembrud i den kommende sæson, mener Jesper Sørensen. Foto: Lars Poulsen.

- Her siger jeg Oscar Schwartau, fordi jeg vil håbe, han er tæt på. Han er kun 17 år, men han er meget langt fremme i forhold til sin unge alder.

- Han fik ikke så meget spilletid i foråret, fordi jeg valgte andre løsninger. Men man skal også tænke på, han har en ung krop, der hen over vinteren fik lagt ekstra kilo på.

- Den kraft og styrke Oscar har, kom først for alvor til sin ret mod slutningen af foråret, hvor han så stærk ud. Forventningerne til ham er store.

- Jeg har slet ikke været utilfreds med ham, men vi ved, det ofte går i bølger frem for i lige linjer med unge spillere. Jeg har stor tiltro til, at han fortsætter de gode takter, han sluttede med, siger Jesper Sørensen.