Stiktosset: - Det er en kæmpe fejl!

Et rødt kort, to straffespark og et yderst utilfreds Brøndby Stadion.

Det var nok at se til for dommer Jakob Kehlet, da FC Midtjylland mandag aften gæstede Brøndby.

For selvom nogle af situationerne blev håndteret efter bogen, så var cheftræner Niels Frederiksen ikke ligefrem imponeret over det, han så.

Eksempelvis er han decideret rasende over en situation, hvor Raphael Onyedika får løftet benet og nedlægger Brøndbys Blas Riveros.

- Jeg har set situationen, og jeg er stiktosset over det. Det er fuldstændig den samme situation, som Radosevic blev udvist for mod Silkeborg.

- Det er mig en gåde, hvordan det kunne ske. Det er en kæmpe fejl. Der er en dommer på banen og en ude i VAR-vognen. Og her bliver der ikke engang dømt frispark, lød det bramfrit fra cheftræneren.

Foto: Lars Poulsen

Niels Frederiksen er ligeledes stærkt frustreret over den situation, der førte til Andreas Maxsøs røde kort, da han mener, at Gustav Isaksen efterfølgende tager den med med hånden.

Også det straffespark, som FC Midtjylland fik, irriterer cheftræneren. Her benyttede Jakob Kehlet sig endda af VAR og så situationen på en skærm for at vurdere, om Sigurd Rosted havde hånd på bolden.

- Jeg er super, super træt af, at der er så mange situationer, hvor noget, der ikke er en chance, bliver konverteret til fodboldspillets allerstørste chance - nemlig et straffespark. Og det er lige før, vi skal indføre indirekte frispark igen.

- Alle de der situationer, hvor man får straffespark for noget, der ikke er en chance, det irriterer mig grænseløst. Det er sådan reglerne er, men jeg synes ikke helt marginalerne går vores vej, og det gælder også de kendelser, der er på banen i øjeblikket.

Dommer Jakob Kehlet var ikke den mest populære mand i Brøndby mandag aften. Foto: Lars Poulsen

Det var dog ikke kun dommeren, som Brøndby-træneren var utilfreds med.

Hans spillere lavede nemlig alt for mange store fejl. Fejl, der endte med at koste dem muligheden for at få point.

- Spillerne laver mange gode ting og spiller en fin kamp. Det, vi er stærkt utilfredse med, er, at vi laver nogle store fejl. De bliver helt afgørende. I det generelle billede er vi lige så gode som Midtjylland i dag, men de fejl, vi laver, bliver afgørende for os.

Faktisk er Niels Frederiksen utilfreds med alle de tre mål, som Brøndby ender med at indkassere.

- Vi laver en kæmpe fejl, inden vi får rødt kort, selvom jeg så mener, at der er arm på bolden af Gustav Isaksen, men lad det nu være. Vi laver også en kæmpe fejl ved 3-1-målet, hvor vi stadig kan jagte noget og egentlig er med.

- Jeg er heller ikke helt tilfreds med forsvarsspillet ved 2-1-målet. Så vi laver for store fejl i øjeblikket, men i det generelle spil gør vi det faktisk ganske fint.

Med nederlaget er Brøndby nu dumpet ned på femtepladsen i Superligaen og har tabt hele seks kampe i streg.

En situation, der naturligvis ikke behager Niels Frederiksen.

- Seks nederlag i streg er mange. Det har jeg aldrig prøvet før. Der er helt sikkert marginaler i det, ligesom der var marginaler i det, da vi vandt ni i streg.

- Det har været en udfordring for os at score nok og skabe chancer nok i de seneste seks kamp, som vi har spillet. Det samme har de røde kort. Det er svært at vinde fodboldkampe, når du er i undertal. Det skal vi undgå.