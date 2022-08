Stjerne før derby: - Vi har svært ved at lave mål

Anis Ben Slimane erkender, at Brøndby kæmper med at score mål i Superligaen. Midtbanespilleren er dog fortrøstningsfuld

Søndag eftermiddag er der lagt op til et vaskeægte københavner-derby, når FC København får besøg af Brøndby i Parken.

Begge mandskaber har ikke fået den sæsonstart, som de ellers havde håbet på.

Både Brøndby og FCK har skrabet tre point sammen efter tre kampe, og topklubberne ligger i øjeblikket og roder rundt på henholdsvis en ottende- og niendeplads.

De blågule har blot scoret to mål, og Brøndby-stjernen Anis Ben Slimane erkender, at mestrene fra 2021 har problemer med at finde frem til netmaskerne.

- Hvad mangler Brøndby i Superligaen? I ligger på en niendeplads og har scoret to mål i tre kampe.

- Jeg tror ikke, at vi skal kigge på tabellen lige nu. Der er blevet spillet tre kampe, men det er klart. Vi har manglet at lave mål, lød ordene fra Slimane til Ekstra Bladet efter torsdagens Conference League-kvalifikationskamp mod Basel.

- Sidste sæson havde vi svært ved at skabe chancer. Nu skaber vi chancer, men har svært ved at lave mål. Jeg synes, det ser bedre ud. Hvis vi kan score på vores chancer, så tror jeg, det begynder at gå vores vej.

Midtbanespilleren har interesse fra flere europæiske klubber. Foto: Lars Poulsen

Vil ikke kommentere

Ekstra Bladet kunne tidligere på ugen skrive, at Anis Ben Slimane er en særdeles eftertragtet ung mand ude i Europa.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der interesse for midtbanekreatøren i England, Tyskland, Belgien og Tyrkiet. Det er specielt i England, at man tørster efter den 21-årige tuneser.

Hovedpersonen selv vil dog ikke kommentere på, hvor han står efter det igangværende transfervindue.

- Lige nu står jeg på Brøndby Stadion. Jeg har mit fokus her. Jeg er fuldstændig ligeglad med de ting (interessen, red.). Det er et skulderklap.

- Men jeg er på Brøndby Stadion, og jeg er rigtig glad for at være i Brøndby. Jeg har stadig meget at udvikle, så må vi tage det derfra.

- Men det kan ikke udelukkes, at du er væk fra Brøndby, når transfervinduet er ovre?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg ser mig selv i Brøndby, og lige nu vil jeg tænke på derbyet i weekenden, lød de afsluttende ord fra Slimane.

