Stjernesalg flyttede fokus i Brøndby

Stjernesalgene på Vestegnen i januar, hvor Hany Mukhtar, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser sagde farvel, fik cheftræner Niels Frederiksen til at flytte fokus i hele forberedelsesfasen op til forårets afgørende kampe. Og det har givet fin bonus så langt.

- Vi vidste godt, vi ikke ville få samme scoringssnit i foråret, når vi sagde farvel til 70 procent af vores scoringer fra efteråret.

- Derfor har vi haft langt større fokus på at forsvare os bedre som et hold. Og resultatet efter de tre første kampe har jeg været rigtig godt tilfreds med, smiler Brøndby cheftræneren og slår fast:

- Men nu vil vi fortsætte med at være mere kompakte og have et stort fokus på den defensive organisation, påpeger han.

I den fase har cheftræneren været meget tilfreds med sin anfører, Andreas Maxsø, der har taget et stort ansvar, men han nævner også Marvin Schwäbe, der i sandhed har leveret stabilt.

- Marvin er blevet en bedre målmand. Han har løftet sit spil markant fra efteråret, påpeger Brøndby-træneren.

Morten Frendrup kom først i mange situationer midt på banen i 1-0 sejren mod Lyngby. Foto: Philip Davali.

Det nye Brøndby

De nye tider på Vestegnen betyder også flere chancer til klubbens egne talenter.

Mod Lyngby spillede tre Masterclass-talenter fra start. De tre teenagere, Anton Skipper, Morten Frendrup og Anis Ben Slimane, fik chancen.

Det er mange år siden, at Brøndby senest har haft tre egenproduceret spillere fra start. Specielt tre talenter, der stadig er teenagere. I den forbindelse er det være at tænke, at for blot 14 måneder siden sagde daværende cheftræner Alexander Zorniger i klare og tydelige vendinger, at der ingen talenter var i Masterclass.

Morten Frendrup er vokset meget og et godt eksempel på et Masterclass-talent, der har grebet chancen. Han har spillet sig ind som fast starter for Brøndby. Foto: Philip Davali.

Morten Frendrup er det bedste eksempel på en teenager, der er vokset på rekordtid.

Han fik chancen i efteråret, da Josip Radosevic blev skadet. Nu har han bidt sig fast, og Radosevic står ikke lige til at overtage hans plads.

- En del af min opgave er at guide de unge spillere. Morten Frendrup spiller lige foran mig, og jeg hjælper ham alt, hvad jeg kan. Heldigvis er han en klog spiller, der ved, hvor han skal løbe hen, roser Andreas Maxsø.

Brøndby-kaptajnen spiller en stor rolle i udviklingen af det nye Brøndby-mandskab. Han er en markant lederskikkelse både på og uden for banen.

- Maxsø går altid forrest. Både til træning og i kampene. Han er god til at samle spillerne og stille krav til holdkammeraterne. Jeg kunne ikke ønske mig en bedre anfører, mener Niels Frederiksen.

Mangler flere point

De senere år har 36 point været nok til top-6, men det bliver ikke tilfældet i år. Brøndby står med 38 point, og det mener Niels Frederiksen ikke vil være nok.

- Der skal virkelig mange point til top-6 i år. Jeg tror, vi skal have 40 point for at være helt sikker. Derfor skal vi nok have en sejr mere, pointerer han.

