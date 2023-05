Største dag i mit fodboldliv

- Det var kæmpe stort at vinde mesterskabet, men for mig personligt var det her den største dag i min Brøndby-karriere, siger en glad Mathias Kvistgaarden oven på et hattrick mod FC Nordjsælland

Først kontraktforlængelse og så kronen på værket med tre scoringer i 5-1 sejren over FC Nordsjælland. En præstation, der sendte guldet direkte til rivalerne fra FCK.

Det var måske ikke så overraskende, at Mathias Kvistgaarden igen fik en hovedrolle for Brøndby.

Det er langt mere overraskende, at han scorede tre mål. For netop mål har været en mangelvare fra ham.

Mathias Kvistgaarden hyldes af publikum efter sin sublime præstation. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Den 21-årige offensivkomet har haft en formkurve i eksplosiv udvikling gennem hele foråret.

Og det kulminerede med tre scoringer og en sublim præstation mod guldbejlerne fra FC Nordsjælland.

- Jeg var også i Brøndby, da vi vandt mesterskabet. Men for mig personligt var det her den største dag i min karriere, siger en glad og stolt Mathias Kvistgaarden.

Annonce:

Ohi Omoijuanfo og Mathias Kvistgaarden scorede de to første mål for Brøndby. Siden scorede Kvistgaarden yderligere to. Foto: Tariq Mikkel Khan.

For ham var de tre scoringer ekstra speciel, fordi hans farfar for første gang nogensinde var blandt de næsten 20.000 tilskuere på Brøndby Stadion.

- Jeg vidste ikke, han var på stadion. Det opdagede jeg først, da jeg gik fra banen. Jeg er ubeskrivelig glad for, han oplevede det på stadion. Det betyder meget for mig, siger Mathias Kvistgaarden, der efter triumfen skyndte sig ud i mellemgangen på Brøndby Stadion.

Her var der kærlige klap og kindkys til hele familien. Og der blev et ekstra stort kram til farfar.

- Da jeg så, han var på stadion, ville jeg gerne ud at sige hej til ham. Han betyder meget for mig, forklarer Mathias Kvistgaarden.

Bolden snuppede Mathias Kvistgaarden med hjem. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Fredag valgte han at underskrive en aftale, der binder ham til Brøndby de næste fire år.

Men det er bestemt ikke planen, at han skal spille i klubben så længe.

- Planen er, at jeg skal til udlandet på et tidspunkt Men jeg vil gerne have mulighed for at hjælpe Brøndby økonomisk, fordi det er en klub, jeg elsker.

Annonce:

- Jeg har været her, siden jeg var 12. Og klubben har en særlig betydning for mig, erkender Mathias Kvistgaarden, der ikke var tilfreds med, det ’kun’ blev til tre scoringer mod FC Nordsjælland.

- Jeg skulle mindst have scoret ét mål mere. I Første halvleg var jeg fri, men sparkede forbi. Det var frustrerende, jeg ikke scorede på den mulighed, siger den 21-årige angrebskomet.

Der var glæde i Brøndby-lejren over den store sejr. Foto: Tariw Mikkel Khan.

Udviklingen har været imponerende i foråret, hvor målene nu er begyndt at følge med i takt med stabile præstationer.

- Jeg har været irriteret over, jeg ikke har scoret flere mål. Det var dejligt med tre scoringer og nu skal jeg nok finde en plads på hylden til den her bold, siger Mathias Kvistgaarden.