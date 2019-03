Stopper i Brøndby: Röcker forlader klubben til sommer

Han har været en vigtig del af Brøndbys genrejsning mod toppen, og var en yderst vigtig figur i jagten på sidste sæsons danske mesterskab, som strandede i overtiden i Horsens i maj sidste år.

Men nu er tiden i Brøndby ovre for tyske Benjamin Röcker. Han forlader nemlig klubben til sommer, når den tre-årige kontrakt i Brøndby udløber.

Det meddeler parterne på klubbens hjemmeside.

- Vi har været og er stadigvæk utrolig glade for Benedikt Röcker. Han er en sand leder på og uden for banen, hvilket også gjorde, at spillertruppen entydigt pegede på Bene som ny anfører, da vi sagde farvel til Johan Larsson i vinter. Han har bevist sig selv for os i de snart tre år, han har været i klubben, og han gik forrest, da vi vandt pokalfinalen sidste sæson og dermed vandt vores første titel i mange år.

Efter tre år går vi nu hvert til sit til sommer, og alle i klubben vil gerne takke Bene for hans indsats. Bene og vi har valgt at melde det ud i god tid, så han nu i ro og mag kan finde den næste klub i sin karriere, siger sportschef Ebbe Sand til klubbens hjemmeside.

En vemodig Benedikt Röcker siger farvel med følgende ord til Brøndbys app 'Brøndby Indefra':

- Jeg havde et ærligt og respektfuldt møde med Ebbe (sportsdirektør Ebbe Sand, red.). Vi besluttede, at vi ikke skal fortsætte samarbejdet fra sommer. Der skilles vores veje.

- Selvfølgelig er det rigtig trist. Jeg har haft to et halvt og forhåbentligt tre fantastiske år her. Det var meget følelsesladet for mig, siger Benedikt Röcker til appen og siger til klubbens hjemmeside:

- Brøndby IF er en fantastisk klub, og man kan ikke undgå at få den ind under huden. At vinde pokalfinalen sidste sæson var min karrieres højdepunkt hidtil, og jeg vil aldrig glemme mine tre år i Brøndby IF. Vi har spillet nogle fantastiske kampe foran de utrolige Brøndby-fans, og den opbakning, jeg har fået af klubbens fans, vil jeg aldrig glemme. De betyder noget helt særligt for mig.

Den tyske forsvarsspiller kom til klubben, da den forhenværende Brøndby-træner Alexander Zorniger kom til klubben og var manden bag en revolution, der næsten sikrede Brøndby danmarksmesterskabet sidste sæson.

Röcker har været ind og ud af Brøndbys mandskab i denne sæson, og særligt efter fyringen af Zorniger er anføreren gledet længere og længere væk fra startopstillingen, og det er derfor ingen kæmpe overraskelse, at tyskeren nu snart er fortid i Brøndby.

29-årige Benedikt Röcker kom til klubben på den københavnske vestegn i sommeren 2016 og er foreløbig noteret for 86 Superligakampe og 5 mål.

