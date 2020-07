Stor Brøndby-bet: Hedlund og Mraz får forbud mod at spille

Selv om Simon Hedlund og Samuel Mraz er coronafrie, har de fået forbud mod at stille op for Brøndby torsdag aften mod FC Nordsjælland og søndag mod FC København.

Det er et lægefagligt-ekspertudvalg nedsat af Divisionsforeningen som har sat en kæp i hjulet for at give grønt lys til de to Brøndby-spillere.

Divisionsforeningen har udpeget et lægefagligt ekspertudvalg, der i disse tilfælde skal træde til og træffe afgørelser.

Samuel Mraz (th) må ikke være med for Brøndby mod FC Nordsjælland og FCK. Foto: Lars Poulsen.

Internationale standarder foreskriver, at man efter corona er konstateret skal vente 14 dage, før man igen må optræde på eliteniveau. Så fra på mandag kan Hedlund og Mraz igen spille fodbold.

Der eksisterer nemlig en mindre risiko for, at det kan påvirke lungefunktionen og i værste tilfælde skabe problemer med hjertefunktionen, hvis de allerede nu får grønt lys til at spille kamp.

Og den risiko vil Divisionsforeningens lægefaglige ekspertudvalg naturligvis ikke løbe.

- Vi er først og fremmest rigtig ærgerlig over, at vi må undvære Hedlund og Mraz i de kommende to kampe. De returnerede fra deres isolation i mandags og er i løbet af ugen blevet undersøgt af uafhængige speciallæger ud fra et forsigtighedsprincip, og her er tilbagemeldingen til os, at de begge er sunde og raske.

- Det har vi løbende informeret Divisionsforeningen og det lægefaglige ekspertudvalg om, men de har i går aftes meddelt os, at de ikke mener, at vi kan have de to spillere med i kamp før i næste uge. Det er vi ærgerlige over, men vi respekterer og følger naturligvis deres indstilling, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Simon Hedlund og Samuel Mraz blev testet positive mandag 29. juni efter Brøndbys 2-0 sejr over FC Nordsjælland. Siden gik de én uge i selvisolation.

Både Simon Hedlund og Samuel Mraz har trænet med holdkammeraterne siden mandag. Men de har altså fået forbud mod at spille både torsdag mod FC Nordsjælland og søndag i Parken mod FCK.

På mandag er de to offensive profiler igen klar til at komme i kamp. Derved kan de være med i de tre sidste kampe i mesterskabsslutspillet mod FC Midtjylland, AaB og AGF.

Brøndby slås lige nu for at forsvare fjerdepladsen i Superligaen. En sejr torsdag afgør formentlig den indbyrdes kamp mod FC Nordsjælland. Omvendt kan de unge Farum-talenter skabe spænding om fjerdepladsen, hvis de besejrer Brøndby på udebane.

