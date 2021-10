Stor Brøndby-bét: Profil misser derby

Få et overblik over alle søndagens fodboldbrag her.

I midtugen lod Brøndby Mads Hermansen blive hjemme fra udekampen i Glasgow, i håbet om at målmanden kunne være klar til braget mod FC København søndag.

Den plan lykkedes ikke. Mads Hermansen er således ikke i truppen til dagens kamp, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Mads Hermansen har stået et flot efterår i Brøndby, men er ude til den store kamp mod FC København. Foto: Lars Poulsen

Forud for kampen mod Rangers FC fortalte Niels Frederiksen til Ekstra Bladet, at keeperen døjer med en seneskade.

- Mads slås med en sene i den ene fod. Hvis vi bringer ham for tidligt i spil, risikerer vi at sætte ham yderligere tilbage. Så vi giver ham hellere tre dages mere pause for at være sikker.

- Vi går måske lidt konservativt til værks i forhold til hans skade. Men vi er fortrøstningsfulde, fordi vi ved, at der ikke tale om en langvarig skade, lød det.

I hans fravær bliver det sandsynligvis Thomas Mikkelsen, der ryger i buret hos Brøndby. Det gjorde veteranen også i Europa League-kampen mod Rangers FC torsdag. Unge Jonathan Ægidius er backup.

Udover førstemålmanden er der ikke større skadesproblemer at spekulere over for Niels Frederiksen til opgøret mod rivalerne.

FCK's cheftræner Jess Thorup har imidlertid endnu større problemer på skadesfronten. FCK har også netop offentliggjort truppen til dagens kamp, og det står klar, at man som forventet er uden Carlos Zeca, Rasmus Falk og Kamil Wilzcek. Tvivlsomme Jens Stage er dog blevet klar.

Brøndby skal vinde for at holde AGF efter sig på sjettepladsen, mens FCK jagter FC Midtjyllands førsteplads.

Du kan følge kampen direkte hos Ekstra Bladet