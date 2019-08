Stor Brøndby-fadæse: Overraskende nederlag

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Efter en fornem sæsonstart og europæisk succes blev det hverdag for Brøndby, da Horsens gæstede Vestegnen.

Gæsterne fik en overraskende, men fortjent sejr på 2-1 efter en kamp, hvor Michael Lumb havde næstsidste fod på begge Horsens-scoringer.

De 15.148 tilskuere på Brøndby Stadion fik set et hjemmehold, der fysisk var præget af den europæiske sejr i torsdags, hvor der blev brugt mange kræfter. Der var ikke det mentale og spillemæssige overskud, som spillerne tidligere har vist her i begyndelsen af sæsonen.

Lumb i hovedrollen

Østjyderne var ikke kommet til Brøndby for at grave sig selv og udelukkende satse på dødbolde. Bo Henriksens tropper spillerikke sprudlende offensiv fodbold, men de udfordrede Brøndby i store dele af kampen.

Horsens sikrede sig sejren efter en dødbold. Michael Lumb sparkede hjørnesparket tæt under mål, hvor Paulus Arajuuri var så uheldig at sende bolden i eget net.

Specielt hjørnesparkene fra Lumb var en udfordring for Brøndby, der havde store problemer med at få boldene væk

Hjemmeholdet følte sig snydt for et straffespark mod slutningen, da Simon Hedlund blev væltet i feltet. Det lignede i sandhed også et straffespark i situationen, hvor Peter Nymann havde godt fat i Simon Hedlund.

Brøndby forsøgte mod slutningen at sende Paulus Arajuuri helt i front i håbet om at finnen med sin enorme fysik kunne fremtvinge en udligning. Men østjyderne holdt stand.

Indskiftede Kasper Junker sparkede på stolpen i slutminutterne på et kontraangreb efter Brøndby havde satset hele butikken.

Foto: Lars Poulsen

Chokstartede

Efter 120 minutters europæisk fodbold i torsdags, havde Niels Frederiksen kun skiftet ud på fire pladser i Brøndbys startformation. Ud på bænken med Kevin Mensah, Josip Radosevic, Simon Hedlund og Hjörtur Hermansson. Og ind i startopstillingen med Anton Skipper, Jesper Lindstrøm, Tobias Børkeeiet og Jens Martin Gammelby.

Gæsterne fra Horsens kom i front allerede i begyndelsen af kampen. Michael Lumb kom til mållinjen i Brøndbys højre forsvarsside, slog et indlæg, hvor Hallur Hansson sprang op mellem Anton Skipper og Anthony Jung.

En chok-føring til Bo Henriksens tropper, der dog ikke havde glæde af føringen i særlig lang tid.

Efter blot ti minutters spil steg Kamil Wilczek til vejrs og bragte balance i regnskabet, da han på Dominik Kaisers perfekte indlæg dirigerede bolden i mål uden for Michael Lansings rækkevidde.

Tre store chancer

I det meste af første halvleg var det faktisk gæsterne fra Horsens, der dominerede og skabte de største, åbne chancer.

Nicolai Brock-Madsen var den store synder i de situationer. Horsens-bomberen havde to store muligheder for at score efter hjørnespark, men i det ene tilfælde blev bolden reddet lige før mållinjen og i det andet tilfælde måtte Marvin Schwäbe ud i fuld længde for at redde.

Siden fik Brock-Madsen en friløber, hvor Schwäbe igen trak det længste strå i den direkte duel.

Brøndby var spilstyrende og havde bolden mest før pausen, men det kneb med at skabe store chancer.

