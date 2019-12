Stor presbold på Brøndby-træner

Tre nederlag i træk mod de nærmeste rivaler fra AGF og guldbejlerne fra FC Midtjylland og FC København viser alt om, hvor Brøndby står lige nu.

Vestegnens fodboldflagskib er lige nu milevidt efter både FCK og FCM. Niels Frederiksens tropper får rigeligt at se til med at slås om tredjepladsen, hvor AGF virker som den skarpeste konkurrent.

Det er simpelthen mangel på klasse. Topklasse.

Brøndby tilhører den bedste halvdel af den bløde mellemvare i Superligaen.

- I princippet ser vi os selv som top tre-hold, og havde vi vundet over FC Midtjylland, havde vi ligget på tredjepladsen. Den er inden for rækkevidde, men det er kun lige godkendt, vil jeg sige, hvis vi ender på tredjepladsen, siger fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, og slår fast:

- Det har været meget op og ned, det må jeg sige. Samlet set er jeg tilfreds med det offensive og mindre tilfreds med det defensive spil, fastslår han.

Brøndby kan slutte efteråret på tredjepladsen ved at besejre Hobro, samtidig med, at FC Midtjylland vinder over AGF næste søndag i efterårets sidste spillerunde.

Foto: Lars Poulsen

Mukhtar-afløser findes internt

Nu skal Carsten V. Jensen i gang med det store oprydningsarbejde, hvor Brøndby-truppen skal barberes ned. Det kommer blandt andet til at handle om, at Hany Mukhtar skal erstattes med en intern løsning.

- Vi er 29 spillere i truppen, 31 inklusiv dem der er lejet ud. Så opgave nummer ét er at sørge for, at der ikke er alt for lang vej til spilletid for de yderste spillere i truppen.

Kamil Wilczek scorede igen for sjette kamp i træk. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er tilfreds med offensiven, men ikke med Brøndby-defensiven. Foto: Lars Poulsen.

- Hany Mukhtar er i princippet ikke en spiller, vi mister. Det er jo ikke sådan, at han har banket kasser ind eller spillet fuld tid, så det er ikke vinduets største opgave. Han er videre, han er solgt, og det er det, siger Carsten V. Jensen, der mener, at truppen har masser af kvalitet til at erstatte Mukhtar, der ikke spillede mod FCM på grund af en mindre skade.

Han mener, at Brøndby burde have haft mere med fra de tre seneste kampe, som alle har resulteret i nederlag.

- Jeg vil sige, at i de sidste tre kampe skulle vi have meget mere end nul point. Jeg ville have det langt dårligere, hvis vi ikke spillede lige kampe.

- Anden halvleg i Aarhus er rigtig god, kampen i Parken er rigtig god, det meste af kampen mod FCM sidder vi på spillet. Overordnet set er præstationer okay, resultaterne ikke så godt, pointerer han.

Se også: Afsindigt, FCM!

Se også: Brøndby knækket i blodigt drama

Revolution i Brøndby: Sådan ser fremtiden ud