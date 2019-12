Stor tv-brøler ved derby: 'Beklager'

Der blev begået en menneskelig fejl, da Discovery forsøgte at vise, om Simon Hedlund var offside eller ej. Se klippet her

I 85. minut sendte Brøndbys Simon Hedlund kuglen i kassen i Parken og lignede dermed en matchvinder i det københavnske derby.

Linjevogterens flag strøg dog til vejrs, og scoringen blev underkendt. Kort efter kunne FCK's Viktor Fischer så indtage rollen som kampafgørende force.

Hedlunds aktion blev dog heftigt debatteret, for var der egentlig offside?

Kampen blev vist på TV3+, men senere forsøgte Discovery Networks at kaste lys over sandheden. Ifølge deres system var der ikke offside på Brøndby-angriberen. Fodboldekspert Mikkel Bischoff talte til billederne undervejs:

- Det ligner, Zecas fod hænger, så Hedlund er onside og skulle have scoret til 2-1. Så det er små marginaler.

Det fik flere Brøndby-tilhængere til at fare i flint.

Problemet var dog, at der var noget helt galt med grafikken.

Det såkaldte Libero-system, som mediet anvender til at visualisere situationen, blev ikke brugt korrekt, og derfor kom linjen til at ligge forkert.

Se klippet øverst.

Det slår Superligaredaktør for Discovery/Eurosport, Troels Henriksen, fast i et tweet søndag aften.

- Vi viste billeder af det annullerede mål til Brøndby mod FCK. En menneskelig fejl i håndtering af vores system betød, at vi kom frem til skæve billeder og det helt forkerte resultat. Det får en del, forståeligt nok, meget sjov ud af. Vi evaluerer, beklager og gør det bedre.

Det billede fra discovery er altså PINLIG ringe... pic.twitter.com/hyzQLOB2UQ — David Linnebjerg (@linnebjerg) December 1, 2019

Libero-systemet slår sig op som det førende på markedet.

- Det sørger for det perfekte perspektiv til at analysere interessante eller kontroversielle scener, lyder det på hjemmesiden. Helt fejlfrit er det dog ikke, for det kræver stadig en rigtig håndtering.

Fodboldekspert Morten Bruun stod ved siden af Bischoff på Aarhus Stadion, mens de så billederne, og hans første reaktion var ganske klar.

- Du får mig ikke til at glæde mig til, at der kommer VAR i Superligaen.

Video Assistant Referee bliver implementeret i den bedste danske række fra næste sæson, og man må håbe, at teknikken om ikke andet kommer på plads til den tid.

Nyt stadion i Aarhus? Indkalder til pressemøde

Se også: Forhandler om ny kontrakt

Se også: På tide, Fischer!

Revolution i Brøndby: Sådan ser fremtiden ud