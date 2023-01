Storklub lurer på Brøndby-stjerne

Flere store europæiske klubber har et godt øje til Brøndbys Mads Hermansen. Det lugter ifølge Ekstra Bladets oplysninger af et salg til sommer

En talentfuld målmand med et kæmpe potentiale.

Det er, hvad Superliga-klubben Brøndby kan prale af at have. Men måske ikke så meget længere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tiltrækker Mads Hermansen nemlig interesse fra flere store europæiske klubber, der holder godt øje med den 22-årige keeper.

Der er tilmed kraftige indikationer på, at et salg til sommer ligger i kortene.

Én af de interesserede er ifølge Ekstra Bladets oplysninger ingen ringere end den italienske storklub Napoli, der aktuelt topper Serie A. De skulle blandt andet have forhørt sig på både Mads Hermansens karriereplaner og personlighed.

Også Premier League-klubberne Everton, Bournemouth og Fulham samt hollandske PSV Eindhoven er blandt de interesserede.

Kun et stort tilbud kan forhindre 22-årige Mads Hermansen i at være Brøndby-spiller ved udgangen af dette transfervindue. Til sommer er snakken en helt anden. Foto: Lars Poulsen

Der skulle ifølge Ekstra Bladets kilder endnu ikke være landet nogle konkrete bud på sportsdirektør Carsten V. Jensens kontor, men det er både formodningen og forventningen, at de kommer.

Flere af de nævnte klubber har tilmed været til stede på stadion for at se nærmere på den unge Brøndby-keeper, der efterhånden også ser ud til at banke på for at komme med på A-landsholdet.

Onsdag spurgte Ekstra Bladet netop Mads Hermansen om fremtidsplanerne, og her fortalte han, at det ikke tyder på en forlængelse af den kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.

Samtidig gjorde han det klart, at der også kan ende med at ske noget i transfervinduet her i januar.

- Hvis der kommer henvendelser, må vi tage dem seriøst. Som det ser ud nu, skal jeg spille i Brøndby. Og jeg ser meget frem til foråret i Superligaen, sagde Hermansen blandt andet.