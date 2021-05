Niels Frederiksen har skabt et mindre mirakel med Brøndbys 11. mesterskab – det er hans store trænerarbejde, der danner grundlaget for succesen

Brøndbys mestermager bliver aldrig glemt på Vestegnen efter den titel.

Med to arme over hovedet og et Brøndby-tørklæde mellem hænderne, hyldede de ham som en konge. En bykonge.

Niels GULDriksen gjorde det, ingen havde forventet – vandt mesterskabet til Brøndby.

Foran Sydsiden greb han mikrofonen og udbrød spontant:

- Nu får vi endelig den fucking pokal, vi ikke har haft i 16 år, siger han til stor jubel for hele stadion.

Det er ikke et mirakel på niveau med Herfølges titel i 2000, men det er en stor overraskelse, at Brøndby sikrede sig titlen for første gang i 16 år.

Og mesterskabet kommer også bag på Brøndbys guldmager, Niels Frederiksen.

- Det her er stort og enestående. Og ja, det er langt mere end vi havde troet på.

- Vi ved jo, at nogen har bedre forudsætninger end os. Så selvfølgelig er det en overraskelse også for mig. Mesterskabet er det største for mig som træner, smiler Brøndbys mestertræner.

Brøndby ejer gav en stor krammer til direktør Ole Palmå. Foto: Lars Poulsen

Han står med en cola i hånden, men stinker af øl, som han blev overdynget med på træningsdragten.

- Der er mange årsager til, vi vinder. Vi har et hold. Et team, der arbejder stenhårdt og står sammen.

- Vi har nødvendigvis ikke de bedste fodboldspillere, men vi har et hold. Og det har vi hele tiden haft.

- Vi er kommet langt, fordi har spillet på vores styrker og spidskompetencer.

- Jung har spillet stopper i tre backkæde, fordi det er her han er bedst. Uhre får lov at løbe dybt, fordi han er bedst til det. Jobbe får lov at være i mellemrum, fordi det er der han er bedst, forklarer Niels Frederiksen.

Pokalen blev kysset fra anfører Andreas Maxsø. Foto: Lars Poulsen.

Siden han tiltrådte for to år siden, har han set den ene efter anden profil forsvinde fra klubben.

Niels Frederiksen beklagede sig aldrig, udtrykte aldrig utilfredshed over arbejdsforholdene. Han rettede ind og brugte det, der var til rådighed. Og så købte han ind på hele Brøndby-præmissen: Egne talenter skal have chancen, hvis de er gode nok.

Og det har de været med Jesper Lindstrøm som det bedste eksempel, men også Andreas Bruus, Morten Frendrup, Peter Bjur og Anis Ben Slimane har vist Brøndby har en talentafdeling, der godt kan producere spillere til højeste niveau.

Brøndby fejrer det første mesterskab i 16 år. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen er, hvad man med rette kan betegne som en ægte klubmand. En loyal træner, der sætter klubben over sig selv.

På mange måder kan man godt sammenligne Brøndbys første mestertræner, Tom Køhlert, med den nuværende, Niels Frederiksen.

To introverte typer, der ikke har behov for at fremhæve sig selv, men i langt højere grad dyrker fællesskabet og kollektivet.

- Hvis man skal rose mig for noget, så er det, at jeg ikke har lukket ned for gode ideer.

- Nogen trænere kan godt være sådan en alfahan, der ved det hele selv. Min opgave har været at få det bedste frem i folk.

- Jeg har været katalysator, og hvis jeg skal roses for noget, så er det at lade folk omkring mig både spillere og stab, der udfolder deres spidskompetencer, siger Niels Frederiksen.

Sådan skabte han sit mesterhold

Niels Frederiksen skabte ikke et mesterhold ud fra de bedste spillere i Superligaen. Han skabte et mesterhold, fordi Brøndby havde det bedste HOLD.

Der er mange ting, der fortjener Niels Frederiksen til ære efter det første mesterskab i 16 år.

Her er blot lidt nedslagspunkter:

* Han skiftede med stor succes til et tre mandsforsvar i oktober 2019.

* Han omskolede Andreas Bruus fra angriber til back.

* Han omskolede Kevin Mensah fra angriber til back.

* Han gav Jesper Lindstrøm chancen, han greb den og blev en markant profil i Superligaen.

* Han spillede Mikael Uhre på en sådan måde, at Brøndby udnyttede hans største kvalitet – hurtigheden. Det førte til topscorertitel og 19 træffere.

* Han udnævnte Andreas Maxsø til anfører. En rolle, han voksede sig stor i.

* Han flyttede Anthony Jung væk som back og ind i et tre mandsforsvar til venstre. Det gjorde tyskeren markant bedre og til en kæmpe profil.

* Han gjorde egoisten Simon Hedlund til en af Brøndbys største holdspillere. En spiller, der nu løber mange ekstra meter i holdets tjeneste.

* Niels Frederiksen har ikke gjort det alene. I Martin Retov og Jesper Sørensen har han haft et særdeles stærkt og homogent trænerteam med forskellige kompetencer.

