Stort transferdrama: FCM vil kapre Brøndby-stjerne

Der kan udvikle sig lidt af et transferdrama hen mod slutningen af transfervinduet, der lukker fredag aften ved midnat.

Sportsbladet i Sverige kan således afsløre, at FC Midtjylland har lagt et bud på Brøndbys Simon Tibbling.

Ekstra Bladet har fået bekræftet fra kilder, at oplysninger om buddet er korrekt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der dog tale om et bud på 7,5 mio. kr. Det bud er naturligvis blevet totalt afvist af Brøndby, der har Simon Tibbling på kontrakt de næste fire år og slet ingen planer om at sælge midtbanespilleren.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er 'latterlig' og useriøst nogle af de ord, man møder på Vestegnen om buddet fra de danske mestre.

Men føleren fra FC Midtjylland kan sagtens ses som om de danske mestre forsøger igen med et langt mere realistisk bud hen mod fredagens lukning af transfervinduet. For FC Midtjylland har i sandheden økonomien til at forstærke sig, hvis klubben virkelig ønsker Simon Tibbling på kontrakt i klubben.

Alting har en pris

Der skal formentlig et bud i nærheden af 35 mio. kr. eller mere, hvis Brøndby overhovedet skal overveje at sælge Simon Tibbling, der i sidste sæson var en stor profil, mens sæsonstarten i år har været lidt mere svingende. Hvor om alting er, hersker der ingen tvivl om, at Brøndby meget nødigt vil sælge en spiller til en af de største rivaler i Superligaen.

Alle spillere har dog en pris. Sådan er det også med Simon Tibbling, og hvis der lander et bud i niveauet 35 mio. kr., vil Troels Bech formentlig få svært ved at afvise det, selv om FC Midtjylland skulle være køberen.

FC Midtjylland har lige nu midlerne til at lave en stor intern superligatransfer, hvis klubben ønsker at sende et signal til rivalerne i toppen.

Artiklen fortsætter under billederne

FC Midtjylland har budt på Brøndbys Simon Tibbling. Foto: All Over

FC Midtjylland har budt på Simon Tibbling, men Brøndby har afvist det useriøse bud på 7,5 mio. kr. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Se også: Klar på at forlade Brøndby: Franske klubber jagter stjernen

Se også: Ombejlet Brøndby-stjerne lover troskab: - Der skal et mirakel til

Mandag sagde Simon Tibbling til Ekstra Bladet, at han er 99,9 procent sikker på, han bliver i Brøndby efter transfervinduet er lukket natten til fredag. Men han tilføjede også: - Man skal aldrig sige aldrig. Der skal et utroligt stort bud og et mirakel, hvis jeg skal skifte klub, sagde han søndag efter kampen mod Vendsyssel.

En meget god spiller

Sportsdirektør Troels Bech slog ved samme lejlighed fast, at Brøndby er i en position, hvor klubben ikke er tvunget til at sælge her og nu.

FC Midtjyllands sportsdirektør, Svend Graversen, har overfor Sportsbladet følgende kommentarer til historien om interessen for Simon Tibbling:

- Simon Tibbling er en meget god spiller, men det synes jeg også Viktor Fischer er i FC København. Det er meget sjældent der sker et skifte mellem de danske topklubber, siger Svend Graversen.

Se også: Tøffe efter 'kæmpe skandale': - De er nødt til at straffe Brøndby-fans

Se også: Brøndby-flop udlejes - men han vender ikke tilbage

Brøndbys fans vækker opsigt i Europa

Se Tibblings debut-mål i Brøndby mod FCK i sidste minut:



Brøndbys nye stjerne: Drengen fra Vestegnen

Se også: Komisk brøler: FCM præsenterer forkert spiller

Panik før lukketid: Det skal Brøndby gøre, før vinduet lukker