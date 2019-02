Strid start for Sand: - Det var bevidst strategi

Ebbe Sand har indtaget sportsdirektørstolen i Brøndby, og den tidligere bomber er glad for at være tilbage på Vestegnen, hvor værdisættet matcher hans eget

Da Brøndby tidligere på vinteren var i Dubai på træningslejr, løb sportsdirektør Ebbe Sand mellem hotellet og træningsbanen.

Den 46-årige tidligere landsholdsbomber skal helst ud på landevejene fire-fem gange om ugen og har stadig en krop, som den nu tidligere træner Alexander Zorniger formentlig ville kalde 'in Ordnung'.

- Jeg har altid været glad for at træne og har dyrket rigtig meget sport, siden jeg stoppede karrieren. Marathon, Ironman.

- Jeg bruger det til at slappe af og få styr på tankerne. Du kan være træt og uoplagt inden, men kommer du af sted, er du frisk, når du kommer hjem, selv om du har brugt en masse energi, siger Ebbe Sand, som Ekstra Bladet møder i sportsdirektør-kontoret på Brøndby Stadion.

Siden 1. januar har den mørke kontorstol været hans, og Sands succesformel kan koges ned til hårdt arbejde, målrettethed, vedholdenhed og tålmodighed.

Og så den lille smule held, man som fodboldmand også har brug for.

- Jeg kan godt lide værdisættet her i Brøndby. At man skal arbejde hamrende hårdt og gøre alt, hvad man kan. Så kan fansene godt acceptere, at der indimellem er dage, hvor det ikke kører.

- Men man kan altid arbejde hårdt. Det er det letteste i hele verden. At løbe og kæmpe, siger Ebbe Sand, der som sportsdirektør har snøret skoene og nu kæmper for, at klubben på Vestegnen rammer en ny storhedstid.

Vigtigste opgave bliver at finde en ny træner. Da Ekstra Bladet interviewede Ebbe Sand, havde Alexander Zorniger fortsat kontoret inde ved siden af.

Nu er Brøndby-sportsdirektøren sendt på hårdt arbejde...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ebbe Sand om...

Den første tid

Det er snart 13 år siden, at Ebbe Sand stoppede karrieren, men han er stadig i god form og indimellem med på træningsbanen. Foto: Lars Poulsen

- Det har været utroligt spændende og lærerigt. Jeg fik halvanden måned på fuld tid sammen med Troels (Bech, red.), og det var fantastisk at have ham at læne sig op ad.

- Jeg lærte arbejdsgangene og personerne i klubben at kende, og det gjorde, at det var en helt naturlig overgang, da jeg 1. januar stod som officiel sportsdirektør.

- Jeg har været i den her verden i mange år, og i og med at jeg havde den tid sammen med Troels, er der ikke noget, der for alvor har overrasket mig. Det er et job, hvor der er mange bolde i luften.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Brøndby før og nu

Da Ebbe Sand var i Brøndby som spiller, var det landets førende klub. Nu er målet i første omgang at etablere sig i top 3. Foto: Jens Dresling

- I min tid som spiller var vi nummer et, men der er klubber, der har gjort det godt, og konkurrencen er hård.

- FCK er gode, og FC Midtjylland er kommet til, men jeg ser stadig Brøndby som det samme som dengang: Som en topklub med en vindermentalitet og en fantastisk fanskare.

- Værdisættet er det samme, som det altid har været. Det, jeg kunne lide dengang og stadig kan lide, er her stadig. Det med at man arbejder rigtig hårdt for at opnå fælles resultater.

- Efter en periode, hvor resultaterne ikke var så gode, er vi tilbage i top 3, og der skal vi blive. Med det brand og de muligheder, vi har, skal vi etablere os i top 3.

- Ellers er den nok største forskel, at der er et professionelt setup i alle de store klubber omkring talentarbejdet. Dengang havde vi det mere for os selv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var småt med indkøb i transfervinduet, men svenske Simon Hedlund virker som en klar forstærkning. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Transfervinduet

- Det var bevidst strategi, at vi ikke gjorde så meget, for vi har en bred trup. Vi forstærkede os med Simon Hedlund, som har fået en rigtig god start. Han bringer noget dynamik og noget ekstra fart og målfarlighed.

- Nu har der været meget fokus på det defensive, men vi har mange forsvarsspillere - også til midterforsvaret. Og det er ikke ret lang tid siden, at vi - også statistisk set - havde Danmarks bedste forsvar.

- Jeg skal være den første til at indrømme, at vi tillod alt for mange chancer mod FC Nordsjælland. Presset sad der ikke, men ser man på de kampe, vi har spillet i Farum, har det typisk været en åben slagudveksling.

- Det er underholdende, men selvfølgelig skal man ikke give modstanderen så mange chancer. Jeg vurderer det dog ikke ud fra en kamp, og nu møder vi ikke FC Nordsjælland på kunstgræs hver gang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Masterclass

- Vi er på vej og har en håndfuld rigtig spændende spillere. Potentialet og talenterne er der, og en ung gut som Morten Frendrup har vist, at der ikke er så lang vej.

- Selvfølgelig går man ikke fra U19 og direkte ind og bliver stamspiller i en top 3-klub, så de skal acceptere, at det måske tager halvandet eller to år. Jeg brugte selv tre år på bænken, inden jeg slap igennem det sidste nåleøje.

- Vi er en topklub med en enorm konkurrence, så det kræver vedholdenhed og tålmodighed. Jeg synes, at det er fedt, at de vil spille, men tag nu udfordringen op, der hvor den er.

- Det er sjovere at slippe igennem nåleøjet her og spille på det her stadion. Og det er også et langt bedre springbræt for dem, der gerne vil ud på den helt store scene i Europa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er en del af sportsdirektør-jobbet i Brøndby at træffer hårde beslutninger, og det lever Ebbe Sand fint med. Foto: Lars Poulsen

At træffe hårde beslutninger

- Det har jeg det fint med. Det er et spørgsmål om at være ærlig. Nu har vi lige sagt farvel til Gregers (Arndal-Lauritzen, red.), og det er aldrig sjovt at skuffe en spiller.

- Men jeg har det sådan, at det er bedre at være ærlig og sige ’du kommer ikke til at spille her - lad os finde en løsning på det, så du kan komme ud og spille noget fodbold’.

- Det er en del af jobbet at træffe de beslutninger, og en træner kan heller ikke gøre alle tilfredse. Jeg ser det som noget positivt, at man eddermame skal præstere her, for ellers er der en anden, der tager din plads. Sådan er det også som sportsdirektør.

