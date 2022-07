Superliga-profil bekræfter Brøndby-interesse

Brøndby har udvist interesse for Nicolai Vallys, der dog foretrækker et skifte til FCK

Interessen for Nicolai Vallys er velkendt.

FC København har tidligere lagt et bud på Silkeborgs brandvarme profil, og nu har Brøndby meldt sig ind i kampen om offensiv-spilleren.

B.T. var først til at melde om Brøndbys interesse, og efter søndagens Silkeborg-sejr over netop Brøndby, bekræftede SIF-profilen selv, at han kendte til Carsten Vagns tilnærmelser.

- Jeg var klar over det, inden jeg gik ind til kampen. Min agent havde informeret mig om interessen, men det er ikke noget, jeg har forholdt mig til som sådan, lød det fra Nicolai Vallys.

Er Vestegnen den vej? Eller er det Østerbro? Foto: Claus Bonnerup

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger satser Nicolai Vallys selv på et skifte til FC København, hvis Peter PC Christiansen løfter sit bud til Silkeborg.

Det ville Vallys dog ikke selv fortælle mere om.

- Jeg har ikke flere kommentarer til min fremtid.

- Vil Brøndby være interessant for dig?

- Det vil jeg ikke kommentere, sagde Nicolai Vallys.

Carsten V. Jensen viste ikke sit glatte ansigt efter kampen i Silkeborg, og Niels Frederiksen, der ellers hungrer efter forstærkninger, ville ikke afsløre meget.

- Jeg synes, Vallys er en dygtig spiller. Det har jeg aldrig lagt skjul på, men derudover kommenterer jeg aldrig på enkelte spillere, lød det fra Niels Frederiksen.

