Superliga-profil: Derfor valgte jeg Danmark fra

- Min familie, der stadig bor i Tunesien, ønskede at se mig spille for landet, derfor kan jeg nu give lidt tilbage til dem ved at stille op for det tunesiske landshold, siger Anis Ben Slimane

Da Anis Ben Slimane stod med valget mellem Danmark og Tunesien, var det ingen nem beslutning.

Og det tog faktisk mere end ét år, før han besluttede sig for at stille op for det tunesiske landshold.

Han har tunesiske forældre, men er født og opvokset i Danmark, hvor han har boet hele sit liv. Derfor kunne han vælge frit, hvilket land han ville repræsentere.

Anis Ben Slimane skulle bruge mere end et år, før han besluttede sig for at stille op for Tunesien. Men det var specielt et ønske fra hans familie, der gjorde udslaget. Foto: Lars Poulsen.

Men nu fanger bordet, fordi han har optrådt for det tunesiske landshold, så er der ingen fortrydelsesret.

- Både landstræneren og præsidenten kom til Danmark for at tale med mig og præsentere deres planer. Men det var ikke noget, jeg kunne svare på med det samme. Jeg gik længe og tænkte over det, forklarer Anis Ben Slimane.

Det, der blev udslagsgivende, var de nære familiemæssige bånd til Tunesien.

- Når valget faldt på Tunesien, så er det, fordi jeg har meget stærke følelser for det land.

- Jeg har en stor familie, der stadig bor i Tunesien. De har altid ønsket at se mig på det tunesiske landshold.

- Derfor traf jeg min beslutning om at stille op for Tunesien, så jeg kunne give noget tilbage til min familie, der virkelig betyder meget for mig, forklarer Anis Ben Slimane.

Målet er en plads i Tunesiens VM-trup til november. Der er gode chancer, hvis Anis Ben Slimane kan holde sig skadefri, fordi der er 26 pladser i VM-truppen. Foto: Lars Poulsen.

Han erkender, at vejen til det danske landshold formentlig ikke havde været så enkel i en alder af 21 år. Men han køber ikke den med, at det var den nemmeste vej til et landshold, der var udslagsgivende for Tunesien blev valgt.

- Havde jeg valgt Danmark, havde jeg også troet på, jeg kunne komme på landsholdet. Det er jo derfor, jeg spiller fodbold, påpeger han.

Nu handler det om stærke og stabile præstationer for Brøndby i opbygningen frem mod VM, som er det helt store mål for Slimane.

Anis Ben Slimane har ikke travlt med at forlænge sin aftale med Brøndby. Den nuværende kontrakt udløber i 2024. Det ligger i kortene, at han senest næste sommer - altså efter vinterens VM-slutrunde - skal sælges. Foto: Lars Poulsen.

Han står med stærke trumfer for at få en af de 26 billetter til Tunesiens VM-trup, fordi han de seneste par år har været med på landsholdets rejse.

- VM er det største, man kan nå som fodboldspiller. Jeg vil gøre alt for at nå gennem nåleøjet.

- Men det bliver selvfølgelig lidt ambivalent at møde Danmark til VM. På den anden side er det også en enorm udfordring, fordi vi kommer til at møde et meget stærkt landshold. Det er i sådan en kamp, man skal vise, hvad man er lavet af.

