Sur Brøndby-boss: - Kan være dommeren vågner op

Han plejer ofte at være ret diplomatisk og skyder sjældent efter dommerne.

I pausen blev Niels Frederiksen også bare spurgt ind til, hvordan Brøndby skal forsøge at løse den svære opgave med at komme tilbage i kampen i anden halvleg, men fyrede så løs mod dommer Jakob Kehlet.

- Man kan ikke sige, at vi ikke har prøvet før at spille i undertal. Det har vi prøvet rigtig mange gange her på det seneste. Det er jo noget lort for at sige det lige ud, men vi skal prøve at være kompakte og undgå, at de får scoret en gang mere, og så skal vi tage de chancer, vi har, på omstillinger eller standarder.

- Det kan også være, at dommeren vågner op på et tidspunkt derinde og giver de andre et rødt kort. Det ved man jo ikke, siger Brøndby-cheftræner, Niels Frederiksen, til TV3+ i pausen af opgøret.

'Den er altså semi-grim': FCM-profil med hård tackling på Riveros.

Fodboldekspert Martin Jørgensen, der kommenterer kampen, sætter ord på Niels Frederiksens udtalelser om dommeren.

- Han var i hvert fald ikke tilfreds med Jakob Kehlet i første halvleg. Jeg kan også godt følge ham lidt i, at han må føle, at alle 50/50-kendelserne er gået FC Midtjyllands vej.

Brøndby gik til pause med blot ti mand, efter at Andres Maxsø fik tidligt rødt. Midtjyllands Daniel Høegh fik også rødt, da han nedlagde Simon Hedlund i straffesparkfeltet, men det blev kort efter ændret til et gult kort.

Til sidst i første halvleg ramte Raphael Onyedika Brøndbys Blas Riveros. Midtjylland-spilleren fik ikke et kort.

