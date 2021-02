Suveræne Brøndby

Videoklip afslører massive vandskader på Superliga-stadion

LYNGBY (Ekstra Bladet): I Brøndby nægter de at tale om guld. Niels Frederiksen vil kun gå så langt som at sige, at målet er top-3.

Men faktum er, at Brøndby fortsætter den fine stime og efter 16. runder fortsat ligger nummer ét i Superligaen.

Brøndby sidder solidt på førstepladsen efter 4-0 sejren over Lyngby. Foto: Lars Poulsen.

Fejlene blev straffet

4-0 over Lyngby blev skabt med udgangspunkt i stærke omstillinger og en eminent evne til at straffe de fejl, som Lyngby lavede.

Grundlaget for sejren blev skabt før pausen. Først på en sublim omstilling, hvor Jesper Lindstrøm sendte Mikael Uhre afsted på venstrekanten. Med flot overblik havde han set, at Kevin Mensah kom stormende bag i feltet.

Mensah scorede enkelt og uden for Thomas Mikkelsens rækkevidde.

Kort efter føringsmålet slog Brøndby til på ny.

Mathias Hebo Rasmussen smed en bold på et meget uheldigt sted lige foran efter straffesparksfelt.

Jesper Lindstrøm opfangede bolden og scorede smart sin niende sæsontræffer.

2-0 målet knækkede hjemmeholdet, der ellers var startet rigtig flot.

Jesper Lindstrøm scorede til 2-0, da Brøndby vandt 4-0 over Lyngby. Foto: Lars Poulsen.

Ufarligt bundhold

Lyngby vil så gerne, men evnerne rækker ikke særlig langt.

Mod Brøndby dominerede hjemmeholdet de første 25 minutter. De pressede Brøndby højt på banen, hvilket Niels Frederiksens tropper ikke var glade for.

Men hjemmeholdet evnede ikke at skabe de store, åbne chancer.

Mathias Hebo forsøgte med en helflugter, Jens Martin Gammelby sparkede over og Emil Nielsen kiksede sin afslutning.

Når man så samtidig forærer målene væk, så er det svært at overleve i Superligaen.

For efter pausen kom der endnu en foræring, da Lasse Fosgaard lavede en elendig clearing i eget felt.

Simon Hedlund var på pletten og scorede uden chance for Thomas Mikkelsen.

Indskiftede Andrija Pavlovic scorede til 4-0 på et fint oplæg fra Kevin Mensah.

Mod slutningen var Brøndby tættere på 5-0 end hjemmeholdet var en reducering.

I næste uge venter Vejle for Brøndby, mens FCK-træner Jess Thorup fra tilskuerpladserne fik set, at Lyngby er til at tale med. Lyngby møder FCK i næste runde.

Officielt: Kæmpehandel på plads

Videoklip afslører massive vandskader på Superliga-stadion

Rødt chok i nordjysk gyser