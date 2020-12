Når Brøndby torsdag skal møde Fremad Amager i pokalturneringen, så er Andreas Bruus en af de spillere, som har et meget fint kendskab til modstanderen efter sin tid i 1. division. Derfor ved han også, hvad der kan blive svært for de blågule fra den københavnske vestegn, fortæller han på klubbens hjemmeside.

Her mener han særligt, at underlaget kan blive en udfordring, da det ikke er det, som Superliga-holdet er vant til.

- Nu har jeg spillet ude mod Fremad Amager et par gange, da jeg var udlejet til FC Roskilde, og det er et svært sted at spille. De spiller på kunst, og det er noget anderledes for os i forhold til, hvad vi er vant til, men vi har også vist, at vi kan spille hurtig fodbold, når det kører for os. Så det bør ikke være et problem, at banen er lidt hurtigere og er et fint underlag, siger han og fortsætter:.

- Det bliver en svær kamp. De kan godt spille fodbold, og det har de også vist i 1. division til tider. Men vi skal kunne klare det, hvis vi spiller op til vores bedste, lyder det fra Andreas Bruus.

Han er desuden meget fokuseret på at komme videre, da det senest er kommet frem, at pokalvinderen går direkte til playoff-runden i kvalifikationen til Europa League, og dermed er man mindst sikret en plads i den nye Conference League, hvis man bliver pokalmester.

- Det er utrolig vigtigt at gå videre i pokalturneringen. Det er en direkte vej til Europa, hvis man går hele vejen i Sydbank Pokalen, så kampen i morgen er ikke en, vi på nogen måde kommer til at tage let på, siger Bruus, som også ser frem til at møde sin gamle holdkammerat Kasper Fisker, som forud for denne sæson skiftede fra Brøndby til Amager-klubben.

Kampen mellem Fremad Amager og Brøndby spilles torsdag aften klokken 18.30, og den bliver sendt direkte på TV3+.

