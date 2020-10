Svarer igen på Durmisi-sviner: - Ingen bokse kunne hakkes af

Riza Durmisi troede, at han skulle til Brøndby IF på sidstedagen af transfervinduet, men venstrebacken kunne ved middagstid i mandags læse, at de blå-gule i stedet havde hentet Blas Riveros i FC Basel.

Det er faldet 26-årige Riza Durmisi for brystet, og onsdag rettede han en meget skarp kritik af Brøndby IF i BT. Durmisi langer særligt ud efter én person i ledelsen, som han dog ikke ønsker at navngive.

Det ligger i kortene, at denne person er Carsten V. Jensen.

Brøndbys fodbolddirektør har den afgørende stemme i forhold til klubbens transfers, og han bekræfter, at Riza Durmisi var et emne, men ifølge Carsten V. Jensen gav det ganske enkelt bare ikke mening at hive Durmisi hjem.

- Jeg kan måske godt forstå det (at Durmisi er skuffet, red.). Han bød sig til, og vi har sagt, at vi gerne ser tidligere Brøndby-spillere tilbage. Det, der samlet set er i det, er, at det sportsligt, økonomisk og timingmæssigt skal passe, og der er ikke nogle af de tre, man kan sætte et flueben ved. Det er derfor. Så stopper det der, siger CV til podcasten Brøndby Lyd og fortsætter:

- Riza har ikke spillet mange minutters fodbold det seneste år, så det ville tage et stykke tid. Der var ikke udsigt til en aftale, der rakte ud over ni måneder, og så er der en økonomi, som er astronomisk at løse. Så ingen af boksene kunne hakkes af.

I stedet for Riza Durmisi endte Blas Riveros altså med at blive løsningen på Brøndbys udfordring på venstre back, og paraguayaneren blev den anden nye spiller i Brøndby IF i transfervinduet.

Brøndby IF fik i transfervinduet også tilgang af Rezan Corlu, der er vendt hjem fra et lejeophold i Lyngby. De blå-gule har fået en forrygende start på sæsonen og indtager førstepladsen i Superligaen efter fire vundne kampe i træk.

