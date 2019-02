Svigt i Brøndby: - Helt uacceptabelt!

Se også: Brøndby udstillet! Esbjerg rykker forbi i tabellen

ESBJERG (Ekstra Bladet): Der er snart ikke flere undskyldninger tilbage for Alexander Zorniger.

Den tyske cheftræner prøvede dog heller ikke at bortforklare noget som helst efter Brøndbys pinlige indsats i Esbjerg, der kostede dyrt i hundeslagsmålet om at nå top-seks.

- Det var helt uacceptabelt i 80 minutter. Vi spillede uden intensitet og lavede mange tekniske fejl på en ellers rigtig god bane, lød det korte svar fra Alexander Zorniger, da den skrivende presse ville have svar på, hvordan hans mandskab kunne levere så slap en indsats i så vigtig en kamp.

Set udefra var forsvarsspillet igen fuldstændig horribelt, men Josip Radosevic, Lasse Vigen og ikke mindst Dominik Kaiser fejlede stort i at yde den fjerneste hjælp til backkæden, der igen og igen blev overspillet i kampens første 80 minutter.

- Vi er ikke en organiseret enhed lige nu. Det er ikke forsvarsspillet som sådan, det er mere måden, vi spiller på, der bekymrer mig. Tidligere var vi gode til at forudse situationerne og agere derudfra. Det har vi ikke været i år, sagde Alexander Zorniger, der ikke ville klandre nogen specifikt for nederlaget:

Artiklen fortsætter under billederne

Hedlund er trist. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Röcker ærgrer sig. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Der er oftest nogen, der laver fejl og er skyld i målene, når vi lukker ind. Det er den måde, vi spiller på. Men det er enheden, der svigtede mod Esbjerg, sagde Alexander Zorniger, inden samtalen drejede over på udskiftningen af Jens Martin Gammelby.

Du udskiftede Jens Martin Gammelby igen, bedst som han virkede til at komme lidt bedre i gang?

- Bedre i gang? Tænker du offensivt eller defensivt?

Jeg synes, han forsøgte at kreere noget fra sin backposition.

- Alle forsøger forhåbentlig noget i en fodboldkamp, men det betyder ikke, det lykkes. Han mangler stadig fart i sine offensive aktioner og skal blive bedre til at træffe de rigtige beslutninger. Hvis jeg skal tage udgangspunkt i det, du siger, så ville jeg gerne, han forsøgte at udfordre mere og lod være med at spille bolden så meget bagud.

Zorniger raser. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Stort interview: Fortryder konge-ros af Kaiser

Uanset hvem der spillede back for Brøndby, så fungerede det ikke særlig godt. I hvert fald ikke før de sidste ti minutter, da der blev skabt lidt pres fra særligt indskiftede Nikolai Laursen og Simon Tibbling.

Det var dog ikke nok til point, og Brøndby måtte se sig overhalet i tabellen af netop Esbjerg, og flere top-seks-aspiranter presser sig på.

- Top-seks er et naturligt mål for mange hold. Det er det også blevet for os. Jeg er ikke nervøs for at misse top-seks, lød det fra Alexander Zorniger.

Se også: Afvist på grund af sit navn: Dansk fan får erstatning

Se også: Fatter det ikke: - Det kan gøre mig skør

'Kommer de ikke med i slutspillet, så er det en skuffelse'

I skudlinjen igen: - Min adresse er blevet hemmelig

Superligaen Indefra: Tjener boksen på mystisk spiller

Se også: Hylder målscorer: - Han er et helvede