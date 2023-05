Tåbeligt Wass

Han er den mest rutinerede hos Brøndby, men han opførte sig som en nybegynder, da han ’tabte hovedet’ og fik direkte rødt.

Daniel Wass havde spillet en stor kamp, domineret centralt og medvirket til, at Brøndby pressede FCK langt tilbage på banen.

Men han dummede sig gevaldigt, da han tabte en løbeduel og efterfølgende fik direkte rødt på et voldsomt frispark på Elias Jelert. Wass kom simpelthen for sent.

Daniel Wass ville ikke stille op overfor den skrevne presse, men overfor rettighedshaveren, Viaplay, lagde han sig fladt ned.

- Det var dumt af mig. Jeg ville lave en tackling, men det kommer til at se grimt ud. Jeg vil gerne sige undskyld til Elias Jelert og mit hold, siger Daniel Wass til Viaplay.

Dommer Mikkel Redder stod klart med gult til Wass, men han fik tydeligvis signaler om tacklingens karakter og skyndte sig at ændre det til direkte rødt.

- Det var dumt og tåbeligt. Og det ved Daniel Wass godt. For det hjalp på ingen måder holdet, han fik rødt.

- Det så voldsomt ud, og der var slet ingen tvivl om det røde kort, men det var ikke hensigten de skulle være så voldsomt, siger cheftræner Jesper Sørensen, der ærgrer sig over, han ikke nåede at skifte Wass ud. For det var planen, veteranen skulle udskiftes kort efter.

Daniel Wass fik direkte rødt og har nu to spilledages karantæne for en voldsom tackling på Elias Jelert. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Anfører Kevin Mensah var også frustreret over, at Brøndby måtte slutte med ti mand. Han var heller ikke tilfreds med Daniel Wass.

- Det er svært at vende en kamp i undertal. Daniel Wass ved godt, han ikke kan være stolt af det røde kort.

- Han er en voksen mand, der ved, når han laver en fejl. Det kan han ikke være stolt af. Og så kommer vi videre herfra, sammenfatter Kevin Mensah, der mente, at Brøndby havde gjort mange ting rigtigt mod FCK, men facit var 1-3 på måltavlen.

- Vi holder FCK væk fra chancer. De scorer de tre gange, som de er i vores felt.

- Da de kom på 2-1 var det en kold spand i ansigtet på os, fordi vi havde udlignet og var i kontrol, siger Kevin Mensah, der lige nu spiller for en fremtidig aftale i Brøndby.

Anføreren gør sit til, at Brøndby skal lave en ny aftale.