Tæt afgørelse: Slår ubesejrede Brøndby i finalen

Brøndby, OB, AGF og AaB gik sidste år sammen for at spille en årlig indendørs turnering, hvor værtsklubben inviterer en ekstra klub med hvert år.

Sidste år vandt AGF den første udgave i Brøndby Hallen, og i årets udgave med Vejle som ekstra-deltager havde Brøndby så muligheden for at vinde på Aarhus-klubbens hjemmebane.

Med Alexander Zorniger på tilskuerpladserne, så vandt de blågule med førsteholdsspillere som Besar Halimi, Josep Radosevic, Dominik Kaiser og Mikael Uhre samtlige fire kampe i gruppespillet, hvor unge Jesper Lindstrøm og Peter Bjur (Ole Bjurs søn, red) med fem scoringer hver var de helt store oplevelser.

I finalen kunne de dog intet stille op mod AaB, der udover nederlaget mod Brøndby i gruppespillet også havde tabt efter straffe mod OB.

Lucas Andersen sparkede tidligt i finalen på overliggeren, inden Philipp Ochs scorede til 1-0 og dermed kom op som delt topscorer i turneringen med de to Brøndby-talenter.

Artiklen fortsætter under billederne

Flere billeder fra den udsolgte arena. Fotos: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Abou Ali gjorde det til 2-0, inden Kasper Kusk gjorde det til 3-0 i finalen, hvor der spillet to halvlege af syv minutter i stedet for som i gruppekampene en halvleg af ni minutter.

Brøndby fik reduceret ved Radosevic til 1-3 og Uhre til 2-3, men Kasper Kusk lukkede kampen til 4-2, og så kunne AaB juble over turneringssejren i en Aarhus-arena, hvor en del af hjemmeholdets fans gik hjem efter sidste gruppekamp. Her havde AGF muligheden for at komme i finalen, men tabte 2-5 til Brøndby, der på det tidspunkt allerede var klar til finalen.

RESULTATER

19:00 Brøndby IF – OB 2-1

19:12 AGF – Vejle Boldklub 1-1 (AGF vinder på straffe og får et ekstra-point)

19:40 Vejle Boldklub – AaB 2-6

19:58 OB – AGF 1-4

20:10 AaB – Brøndby IF 5-6

20:28 Vejle Boldklub – OB 2-2 (Vejle vinder på straffe og får et ekstra point)

20:40 AaB – AGF 4-2

20:58 Brøndby IF – Vejle Boldklub 4-1

21:10 OB – AaB 3-3 (OB vinder på straffe og får et ekstra point)

21:28 AGF – Brøndby IF 2-5

21:40 Showkamp: AGF Legender – Kendisser 1-1 (begge misser i straffesparkskonkurrence)

22:00 Finale AaB - Brøndby 4-2

Se også: Udnytter smuthul: Toptræner indrømmer spion-snyd

Varm transfervinter venter: Sådan handler Brøndby

Varm transfervinter venter: Sådan handler AaB