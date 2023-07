Tæt på salg til Premier League: Skydes af for 15 for millioner kroner

Et klubskifte for Anis Ben Slimane kan formentlig falde på plads i næste uge

Anis Ben Slimane står med det ene ben ude af døren i Brøndby.

Men han ventes alligevel at rejse med på træningslejr, når Brøndby lørdag sætter kursen mod England, hvor de på det ugelange ophold spiller to kampe - mod Swansea og Crystal Palace.

Men det er spørgsmålet om Anis Ben Slimane kommer til at gennemføre hele træningslejren med sine nuværende holdkammerater.

Anis Ben Slimane fortsætter med stor sandsynlighed i Sheffield United, der er rykket op i Premier League. Foto: Lars Poulsen

For pilen peger i sandhed mod et sensationelt skifte mod Premier League og oprykkerne fra Sheffield United.

De senere dage er rygterne taget til. Og det virker som et realistisk scenarie, at den tunesiske landsholdsspiller tager et voldsomt skridt i karrieren med klubskiftet til Premier League.

Aftalen er endnu ikke forhandlet endeligt på plads, men alt peger mod, at Slimane snart er fortid på Vestegnen.

Som Ekstra Bladet forstår det, vil Brøndby få et beløb i omegnen af 15 mio. kr. for Anis Ben Slimane plus en række bonusser. Blandt andet i forhold til spillede kampe og ved videresalg.

Anis Ben Slimane er tunesisk landsholdsspiller. Her fra kampen mod Danmark ved VM i november. Foto: Jens Dresling.

Anis Ben Slimane har været på vej væk fra Brøndby i lang tid. Så sent som i januar kollapsede et skifte til franske Lorient, som betød, at han måtte blive i Brøndby i foråret, hvor han måtte leve med en rolle som marginalspiller.

Kontrakten udløber næste sommer, og Slimane har afvist en forlængelse, fordi han vil udfordres på et højere sportsligt niveau. Derfor er det reelt sidste udkald for Brøndby, hvis der skal penge i kassen for den 22-årige midtbanespiller.

Derved bliver Anis Ben Slimane en del af fortællingen om Brøndbys egne talenter, der bliver solgt et større beløb.

Vi har set det med Jesper Lindstrøm, Morten Frendrup og Andreas Bruus. Og i sommerens vindue ventes også Mads Hermansen at blive solgt. Dog for et væsentligt større beløb end Slimane.