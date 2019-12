Taler åbent om Brøndby-exit: - Det er en lang historie

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

Økonomien i Brøndby IF har det stramt, og derfor er det særligt vigtigt, at de penge, der bruges, bliver brugt fornuftigt.

Det gør de mange penge, der går til Ante Ercegs løn, bestemt ikke.

Den kroatiske angriber spiller ikke i Brøndby IF, og det har han ikke gjort i noget tid. Derfor har det længe trukket op til en skilsmisse, men det lykkedes ikke i sommerens transfervindue. Nu står et nyt transfervindue for døren, og der har allerede været skrevet om, at Ercegs tidligere klub Hajduk Split vil have ham tilbage.

Nu kommenterer Brøndby-spilleren selv sin fremtid i et interview med det kroatiske medie Dalmatinski Portal.

- Der var kontakt (med Hajduk Split, red.) i sommer, og nu er situationen den, at det afhænger af klubberne. Hvis Hajduk vil have mig, vil jeg hjertens gerne tilbage, men aftalen afhænger i høj grad af Hajduk og Brøndby, siger Ante Erceg til mediet.

Se også: Danmarks onde ånd frosset ud: Ikke inviteret til julefest

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj

Ante Erceg (yderst tv.) har aldrig fået slået sit navn fast i Brøndby. Nu ligner det, at turen går mod Hadjuk Split, hvor han blev hentet Foto: Jens Dresling

Han fortæller, at han naturligvis er skuffet over, at det ikke bliver til mere spilletid i Brøndby IF.

- Det er en lang historie, men vi har haft to trænere og tre sportsdirektører, siden jeg kom. Jeg træner hårdt, men der er sket nogle ting, som har påvirket min situation. Dem kan jeg ikke tale om nu. Bortset fra, at jeg ikke spiller, er alt godt her i Danmark, og jeg vil ikke alle mulige steder hen på leje. Hajduk er en mulighed, men der er mange steder, der ikke appellerer til mig længere, lyder det fra Erceg.

Brøndby-angriberen fyldte 30 år i torsdags, og han har to-et-halvt år tilbage af sin kontrakt med de blå-gule. I 23 Superliga-kampe er det blevet til fire scoringer for kroaten, der i denne sæson blot har været på banen i 17 minutter i ligaen.

Ante Erceg kom til Brøndby IF på en fri transfer fra Shabab Dubai i sommeren 2018.

Se også: Skandaløse scener i Spanien: Kamp aflyst

Hvad så, Mourinho? Eriksen bag sejrsmål

Se også: Varm jul venter Brøndby: Frederiksen MÅ være i fare

Superligaen Indefra: Frygter Brøndbys klo i stjernen