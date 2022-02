Taler om guld: Offensiv Brøndby-melding

Det var en overraskelse, da Brøndby vandt guldet i sidste sæson. Nogen kaldte det nærmest en sensation.

For Brøndbys viceanfører Kevin Mensah var guldet et udtryk for den kvalitet, der var i Brøndby-truppen. Og den mener han stadig findes på trods af udskiftning.

Han er en af de få, der stadig er at finde på Vestegnen, hvor otte af profilerne fra guldsæsonen er fortid i Brøndby.

Brøndby leverede en stærk anden halvleg, da FCN blev besejret 2-0. Foto: Claus Bech Ritzau/Scanpix.

Det til trods er Kevin Mensah overbevist om, at Brøndby kan gøre det igen. Forårspremieresejren bragte også Brøndby tættere på guldet.

- Jeg har en stærk tro på, vi kan gentage det som nogle kaldte et mirakel fra sidste sæson.

- Det vi præsterede sidste sæson har virkelig givet os troen. Som jeg ser det har vi alle muligheder, mener Kevin Mensah, der leverede en assist til Brøndbys første mål.

Både Mensah og back-kollegaen Andreas Bruus har haft en stærk opstart til foråret.

Det aftryk fik vi at se i Farum, hvor de to backs var meget fremtrædende. De kom med længere frem på banen og leverede flere fine indlæg.

Joe Bell fik en fin debut for Brøndby centralt på midten, hvor han fyldte meget. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Netop deres hurtighed og evne til at løbe i dybden skal Brøndby udnytte bedre i foråret, hvor de to backs skal længere frem på banen.

- Vi skal finde flere målscorere. Sejren i Farum med to forskellige på tavlen, var en god begyndelse, siger Andreas Bruus, der også burde have haft en assist.

Han serverede bolden i panden på en fri debutant Carl Björk, men svenskeren headede over for tomt mål.

For cheftræner Niels Frederiksen var sejren et vidnesbyrd om, at sejrsstimen fortsætter. Det var den syvende sejr på stribe for Brøndby.

- Vi har jo ikke meldt ud, at vi har en forventning om, at vi skal genvinde mesterskabet, men vi gør da, hvad vi kan, og så må vi se, hvor langt det rækker. Kan vi drille dem til sidst igen, gør vi hjertens gerne det, siger Niels Frederiksen, der siger, han ikke har den store fokus på, hvor stor afstanden er til Superligaens tophold.

- Man skal ikke lægge for meget i forårets første kamp. Men det er klart, at en sejr giver os ro, efter vi har mistet et par profiler, pointerer Brøndby-træneren, der især glæder sig over den lovende debut som Joe Bell og Carl Björk fik.