Tallene fortsætter med at stige i Brøndby

Det er ved at være en uge siden, Brøndby IF's bedste herrehold kunne lade sig hylde som danske mestre.

Den vildeste jubel har fortaget sig, tømmermændene er nok også væk, men coronaen spreder sig stadig i kølvandet på arrangementet på Brøndby Stadion, hvor tusindvis af glade Brøndby-fans lod hånt om afstand, mundbind og god hygiejne.

Søndag meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed, at i alt 75 personer nu er testet positiv for Covid-19 efter at have været til kampen mandag.

Dermed er der også tale om den største stigning på en dag, siden den første person blev testet positiv tirsdag.

Smittede efter Brøndby-fest Tirsdag: 1

Onsdag: 10

Torsdag: 17

Fredag: 37

Lørdag: 50

Søndag: 75

Der var krav om negativ tests eller coronapas ved indgangen for de omkring 8000 tilskuere, der havde købt billet. Og det samme gjorde sig gældende for de mange fans, der valgte at se kampen på storskærm i Brøndby-Hallen.

Men det var umuligt at kontrollere de mange fans, der valgte at gå med i fanmarchen fra Brøndbyøster Torv tidligere på dagen - eller de fans, der ventede udenfor stadion under kampen, hvorfra mange siden kom ind på stadion, da portene blev åbnet.

Ekstra Bladet forsøger i øjeblikket at få en kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men det har endnu ikke været muligt.