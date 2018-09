Tibbling modsiger sin agent: - Det må stå for hans regning

Simon Tibblings agent, Per Jonsson, udtalte sig på spillerens vegne omkring episoden med Zorniger. De udtalelser kan spilleren dog ikke stå inde for

Videoen af konfrontationen mellem Alexander Zorniger og Simon Tibbling, som blev filmet 30. oktober 2017 efter en kamp mod Randers, har revet op i et gammelt sår.

Spillerens agent, Per Jonsson, sagde fredag, at Tibbling stadig føler sig ydmyget af episoden.

Det afviser Tibbling dog blankt i et interview med brøndbymediet 3point.dk.

- Hvad min agent siger, må stå for hans regning. Det har ikke noget med mig at gøre. Jeg har udelukkende fokus på Brøndby. Det eneste der er vigtigt for mig, er at spille for Brøndby. Jeg elsker at spille på Brøndby Stadion.

- Jeg kan ikke en gang huske den episode med Zorniger. Det er så længe siden. Det er blevet alt for stort, synes jeg, og det har ikke noget at gøre med, hvad der er sket denne sommer. Jeg har lagt det bag mig og ser kun fremad, siger han til 3point.dk.

Tibbling har også talt med svenske Fotbollskanalen, og her fortæller han, at sagen er blevet blæst op til noget meget større, end den egentlig er.

- Det er virkelig overdrevet. Min træner har aldrig slået mig, og de (Medierne, Red.) henviser til noget, som er sket for et år siden. Jeg kan næsten ikke huske det. Jeg var ny i klubben, og for mig er hele sagen totalt overdrevet. Det skader både mig, træneren og klubben. Det er svær læsning, siger han til Fotbollskanalen.

Simon Tibbling blev rygtet til både FCK og FC Midtjylland i sommerens transfervindue, og de to klubber bød på den svenske Brøndby-spiller, fordi de havde hørt, at han var utilfreds i klubben efter sammenstødet med Zorniger.

Der kom imidlertid ikke noget skifte på plads, og Tibbling fortæller nu om, hvor glad han er for at være i Brøndby.

Agent og spiller imellem må der altså være noget mangel på kommunikation, for Per Jonsson gik endda så vidt, at han kaldte FCK for en 'utrolig klub'.

Ståle Solbakken udtalte sig torsdag om sommerens bud på Simon Tibbling til TV3 Sport.

- Det er, fordi han er en god spiller. Vi arbejdede på en anden spiller, men det lykkedes ikke, så jeg ringede til Troels Bech og spurgte, hvordan det så ud. Der var alt, alt for stor afstand mellem det, vi ville give, og det, Brøndby ville have, siger FCK-træneren.

Interessen er dog ikke noget, som Tibbling tænker videre over.

- De bød, og Brøndby sagde nej. Jeg tænkte ikke på det, og det var ventet og forståeligt, at de sagde nej. Jeg spiller i Brøndby og har fokus på det. Jeg har kontrakt i fire år mere, så der er ikke noget andet lige nu, Jeg er meget glad for at være i Brøndby, siger han til Fotbollskanalen.

Simon Tibbling og resten af Brøndby-mandskabet møder søndag klokken 18 AC Horsens på Brøndby Stadion.

