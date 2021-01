Tidligere Brøndby-assistent erstatter Bo Svensson

Danske Bo Svensson forlod mandag jobbet som cheftræner for FC Liefering til fordel for jobbet som cheftræner i Mainz 05, og i den østrigske klub bliver han nu erstattet af en tidligere Brøndby-assistent.

Tyske Matthias Jaissle overtager således cheftrænertjansen i FC Liefering, oplyser klubben.

32-årige Matthias Jaissle var assistenttræner i Brøndby IF fra 2017 til 2019, inden han blev ungdomstræner i Red Bull Salzburg. Nu bliver han altså cheftræner for FC Liefering, der er samarbejdsklub til Red Bull Salzburg.

- I mange år har vores akademi været et udviklingscenter på tværs af landegrænser, ikke kun for talentfulde spillere, men også på trænerfronten. Det fylder mig derfor med stolthed, at vi har fundet den perfekte efterfølger i Matthias Jaissle, en ung og ambitiøs træner, der repræsenterer vores værdier og vores filosofi med fuld overbevisning og således eksemplificerer vores kurs.

- Jeg er overbevist om, at Matthias fortsætter Bos gode arbejde problemfrit, siger sportslig leder Bernhard Seonbuchner om hyringen.

Matthias Jaissle har også tidligere været ungdomstræner i RB Leipzig i Tyskland.

Zimling skifter rolle

Vanvittig krop: Selv Ronaldo er misundelig

Ind i dødskampen: Vil reducere hovedstød

Skuffet over Danmark: River kontrakten over

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale