Tidligere Brøndby-kaptajn stopper karrieren i utide

Tyske Benedikt Röcker spillede kun tre sæsoner i Brøndby IF, men han nåede alligevel at blive en meget værdsat figur i sin tid i klubben.

Nu har den tidligere Brøndby-anfører så valgt at indstille karrieren.

Det meddeler 31-årige Röcker på sin Instagram-profil.

- Med et tungt hjerte er jeg nødt til at fortælle, at jeg desværre er nødt til at afslutte min professionelle fodboldkarriere af sundhedsmæssige årsager, skriver tyskeren.

- Jeg elskede at tage mine fodboldstøvler på, lugte græsset og tackle en eller to modstandere...;) De fælles ture væk i bussen, på træningslejre, samværet i omklædningsrummet, de uforglemmelige personlige møder - jeg vil savne det hele og holde det taknemmeligt i min hukommelse, fortsætter Röcker i sit lange opslag, der kan læses her.

Foto: Jens Dresling

Benedikt Röcker kom til Brøndby IF fra tyske Greuther Fürth i sommeren 2016, inden han forlod klubben igen tre år senere. I sit sidste halve år i klubben var han anfører for de blå-gule fra den københavnske vestegn.

Siden sommeren 2019 har han spillet for tyskeWehen Wiesbaden, der spiller i den tredjebedste række. Hans kontrakt med klubben udløber denne sommer og bliver altså ikke forlænget.

Benedikt Röcker spillede 111 kampe for Brøndby IF.

Tidligere på sommeren gav han et interview med tipsbladet.dk, hvor han udtrykte stor glæde over det nylige mesterskab til sin tidligere klub. Læs eller genlæs det her.