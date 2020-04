Tidligere Brøndby-læge død

Eilif Larsen er stille sovet ind. Den vellidte læge satte et stort aftryk på Vestegnen og var med til at forlænge karrieren for flere spillere

Den tidligere Brøndby-læge Eilif Larsen er død.

Det oplyser Eilif Larsens datter Lillan til klubbens hjemmeside. Eilif Larsen var ikke den mest berømte læge i Brøndbys klubhistorie. Den ære tilfalder Per Bjerregaard.

Men Eilif Larsen var meget vellidt og var i mange år tæt knytter til klubben på Vestegnen.

Når klublæge Per Bjerregaard i gamle dage havde brug for eksperthjælp, var det oftest Eilif Larsen, han gik til.

Larsen var blandt landets førende ortopædkirurger, og mange fodboldspillere har ifølge Per Bjerregaard meget at takke den kyndige læge for.

- Rigtig mange Brøndby-spillere - og også spillere for andre klubber og andre sportsfolk - kan takke Eilif for, at de kom godt igennem alvorlige skader.

- Nogle ville uden Eilif havde fået forkortet deres karriere væsentligt. Det er altså en meget dygtig ortopædkirurgisk læge, som vi har sagt farvel til, men samtidig også et fantastisk menneske.

- En mand, der altid var hyggelig, opmuntrende og godt selskab og klar til at hjælpe, hvor der var behov for det. Han vil blive savnet af rigtig mange, siger der den tidligere Brøndby-boss på klubbens hjemmeside.

Eilif Larsen var fra 2006 indtil 2014 fast klublæge i Brøndby. Han stoppede sit virke i klubben som 69-årig.

Hans kærlighed til de blågule er gået i arv. Eilif Larsens datter Lillan er læge for klubbens kvindehold.

Eilif Larsen var plaget af sygdom sine sidste år og sov stille ind sidste lørdag. Han blev 75 år.

Ud over fodbolden havde den kunstinteresserede læge en forkærlighed for balletten og var i en årrække tæt tilknyttet Den Kongelige Ballet.

Eilif Larsen bisættes i næste uge, men på grund af coronakrisen vil bisættelsen kun være for de allernærmeste.

Se også: Deler stor nyhed

Se også: Bendtner sælger svimlende dyr luksuslejlighed

Se også: DBU-boss: Vi knokler i døgndrift på at få EM til Parken