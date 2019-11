Tidligere Brøndby-stjerne tæt på depression: Sad bare og stirrede ind i væggen

Hvad sker der, når lyset slukkes, og sidste kamp er overstået?

Hvor går man hen, når karrieren er slut, og man ikke længere er fodboldspiller? Det er spørgsmål som disse, at Anders Lindegaard beskæftiger sig med i programmet ’Livet efter sidste fløjt’, der kører på Xee.

Den tidligere Manchester United-målmand besøger spillere, der alle er blevet ramt efter sidste fløjt og har kæmpet med at finde en ny identitet.

En af dem er den tidligere Brøndby-angriber Johan Elmander, som Lindegaard besøger i Göteborg i femte afsnit af programmet.

Det er knap et år siden, at svenskeren meddelte, at hans karriere var slut, og tiden efter stoppet var ikke let for 38-årige Johan Elmander.

- Hun (min kone, red.) ville sige, at jeg var tæt på at blive deprimeret. Det ville hun, fortæller Johan Elmander, hvis humør svingede i tiden efter stoppet.

Han fortæller, at han kunne blive sur over ingenting, og nogle gange sad han bare og stirrede tomt ind i væggen. Andre gange tænkte ’skal jeg bare sidde her og lave ingenting’.

- Det er svært. Du kender alle statistikkerne, alle tallene, om, hvad der sker, når du stopper. Men det er ikke mig. Det er en anden. Du skubber det væk.

- Men når du er der, i slutningen (af karrieren, red.), og det går op for dig, at det er mig nu, er det for sent, siger Johan Elmander, der med egne ord var bekymret over sin tilstand.

Johan Elmander (tv.) er en af de spillere, som Anders Lindegaard (th.) møder i 'Livet efter sidste fløjt'. Foto: Claus Frederiksen/Doceye Digital

Han tænkte, om han skulle have det sådan i flere år og spurgte sig selv, hvad han skulle gøre med sit liv nu.

Siden han havde været lille, havde alt drejet sig om fodbold. Det var det, han var god til, og det var fodboldspiller, han drømte om at blive.

Elmander opnåede sin drøm og fik tyve år som professionel fodboldspiller, og det ramte ham hårdt, da han stoppede.

- Nu har jeg udlevet min drøm, så hvad skal jeg lave nu? Det er svært at finde en ny drøm, siger en åbenhjertig Johan Elmander, der udover to perioder i Brøndby nåede at spille i klubber som Feyenoord, Bolton, Galatasaray og Norwich.

De sidste mål scorede han i 2017 for hjerteklubben Örgryte i den næstbedste række, som han var med til at redde.

Efter stoppet handlede det om at redde sig selv, og Elmander har fundet en ny vej i livet. Han er blevet ambassadør i The Perfect World Foundation.

- Det er svært at finde en ny drøm. Det tager lidt tid, men nu har jeg en drøm om at hjælpe og gøre en forskel. Det giver mit liv mening, og jeg gør det, fordi jeg kan lide det.

- Ingen presser mig til det. Det er noget, jeg virkelig ønsker, siger Johan Elmander i interviewet med Anders Lindegaard.

The Perfect World Foundation kæmper for kloden og for at redde naturen og dyrelivet rundt omkring i verden.

- Det giver mig et formål. Jeg kan ikke lide, når folk siger, at 'jeg kan ikke gøre noget ved det' (problemerne, red.). Alle kan gøre noget. Jeg har meget fritid, så jeg kan gøre noget, siger Johan Elmander, der også arbejder som model for et svensk bureau.

Johan Elmander er i dag model for et svensk modelbureau. Foto: Lind Modellagentur

Han har fundet ud af, at han er god til andet end at spille fodbold og er kommet op til overfladen igen efter karrierestoppet.

- Du bliver stærkere, når du har været dernede. Når du er på bunden og begynder at kravle op igen, bliver du stærkere.

- Jeg har lært mere om mig selv. At jeg kan lave andet end bare at spille fodbold, at jeg er god til mange ting, fortæller Johan Elmander.

'Livet efter sidste fløjt' med Anders Lindegaard vises hver søndag aften på Xee.

Den 35-årige målmand selv er ikke helt nået til sidste fløjt. Han har kontrakt med svenske Helsingborgs IF frem til udgangen af 2021.

