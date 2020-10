Tidligere Brøndby-træner Ebbe Skovdahl er død

En af Brøndbys helt store legender er død.

Den tidligere spiller og træner Ebbe Skovdahl er efter flere års sygdom afgået ved døden, 75 år gammel, oplyser klubben. Han sov stille ind natten til fredag, oplyses det.

Ebbe Skovdahl er den mest vindende Brøndby-træner i historien.

Han var træner i klubben ad tre omgange og vandt fire mesterskaber i 1988, 1996, 1997 og 1998 samt tre pokaltitler, inden han endeligt stoppede i klubben i 1999 til fordel for et job i skotske Aberdeen.

Bedrifterne gjorde ham kult i klubben, hvor tilråbet 'Skovdahls gule hær' var fast tradition til klubbens kampe.

Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Kæmpede mod kræft

Hans søn Rene Skovdahl fortæller til Brøndbys hjemmeside, at Ebbe Skovdahl kæmpede mod kræft de sidste år af hans liv.

- Vores far var utrolig stolt og taknemmelig over at have været en del af Brøndby-familien. Tiden i Brøndby er den som han altid har mindedes og tænkt tilbage på. Han var meget ydmyg omkring sin egen rolle i klubben, så da man for tre år siden navngav Ebbe Skovdahl Fan Lounge på Brøndby Stadion efter ham blev han meget beæret.

- Vores far havde kræft i de sidste mange år af sit liv, og som familie er vi ikke i tvivl om, at den anerkendelse han fik med Ebbe Skovdahl Fan Loungen var med til at give ham nogle ekstra år, for det betød meget for ham at komme til kampene i loungen og opleve at han stadig havde en aktiv rolle i klubben, siger Rene Skovdahl.

Ebbe Skovdahl spillede for Vanløse og Brøndby i sin aktive karriere og overtog styringen af Brøndbys bedste mandskab for første gang i 1986.

Året efter tog han på et kort eventyr i portugisiske Benfica, inden han igen vendte tilbage og stod i spidsen for klubben på Vestegnen.

Efter en afstikker til Vejle Boldklub erstattede han i 1992 Morten Olsen som cheftræner i Brøndby. Her blev han frem til 1999. En periode, der blandt andet bød på tre mesterskaber og den legendariske sejr over Liverpool på Anfield Road.

Ligesom han kvalificerede klubben til Champions League-gruppespillet for første og eneste gang i 1998/1999, hvor Brøndby helt sensationelt slog Bayern München i Parken i den første gruppekamp.

Han sluttede trænerkarrieren i BK frem fra 2003 til 2005

Ebbe Skovdahl efterlader sig kone, to sønner og fire børnebørn, og Brøndby oplyser, at bisættelsen finder sted under private omstændigheder grundet de gældende corona-restriktioner.

