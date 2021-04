Tidligere Brøndby-træner scorer topjob

Det bliver i familien.

Efter RB Leipzig ansatte Jesse Marsch som cheftræner, har søsterklubben RB Salzburg hentet et andet velkendt Red Bull-ansigt som erstatning:Matthias Jaissle.

Den blot 33-årige tysker begyndte sin trænerkarriere som ungdomstræner i Leipzig, inden han i 2017 blev assistenttræner for Alexander Zorniger i Brøndby IF. To år senere tog han så over som U18-træner i Salzburg, og i januar 2021 blev han cheftræner i satellitklubben FC Liefering. I øvrigt som afløser for Bo Svensson.

Til sommer vender Jaissle så tilbage til RB Salzburg, hvor han tager over som cheftræner for holdet, der er på vej mod endnu et østrigsk mesterskab - og som spillede Champions League tidligere i denne sæson.

- Jeg glæder mig selvfølgelig over denne chance og den store opgave hos FC Red Bull Salzburg. Klubbens retning svarer fuldstændig til min egen tilgang som træner, og jeg takker for tilliden.

- Nu skal jeg gøre mit arbejde færdig i FC Liefering med så stor succes som mulig, før jeg starter mit nye job, siger den tidligere Brøndby-assistent.

I foråret 2019 forblev Matthias Jaissle i Brøndby IF, efter Alexander Zorniger blev fyret. I den følgende sommer vendte han dog 'hjem' til Red Bull-koncernen og altså jobbet som U-træner i Salzburg.

Den afsked var Brøndby-ledelsen ked af, som den daværende sportsdirektør, Ebbe Sand, gav udtryk for.