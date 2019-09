Tidligere Brøndby'ers store deroute: Spiller i femtebedste række!

Nogle gange går livet ikke, som man forventer, og det gælder i høj grad også en fodboldkarriere.

Da Jan Kliment i 2015 blev topscorer ved U21-EM og senere solgt til VfB Stuttgart, troede han helt sikkert, det ville blive startskuddet til en karriere på absolut topplan, men efter en mindre god start i Tyskland blev Kliment udlejet til Brøndby IF, hvor han var i to sæsoner med blandet succes.

Den 2. april 2018 gik det helt galt for Jan Kliment, da han pådrog sig en knæskade mod AaB, og det skulle ikke bare vise sig at blive hans sidste kamp for Brøndby IF, men også hans sidste kamp i mere end et år.

Nu har Jan Kliment kæmpet sig tilbage, og VfB Stuttgart har generøst forlænget den kontrakt, der stod til at udløbe 30. juni. I første omgang er planen dog, at den tidligere Brøndby-spiller skal slå sine folder på klubbens andetholdet, der huserer i Oberligaen, som er Tysklands femtebedste række.

Jan Kliment står noteret for fem tjekkiske A-landskampe og er dermed en usædvanlig stjerne i Oberligaen.

- Jeg har det godt. Knæet har det fint, men jeg har brug for at opbygge noget muskelmasse. Den lange skadespause var mental hård, især fordi jeg var nødt til at gennemgå to operationer, fordi den første ikke havde den ønskede effekt, siger Jan Kliment til Kicker.

I Oberligaen er Jan Kliment kommet godt fra start med fire scoringer i fem kampe. Han lægger ikke skjul på, at han håber, fremtiden byder på et højere niveau.

- Selvfølgelig drømmer jeg om mere, men nu handler det om, at jeg skal arbejde hårdt på andetholdet, og så må vi se, hvad der sker, siger Jan Kliment.

Den tjekkiske angriber scorede syv mål i 48 kampe for Brøndby IF.

En kæmpe fuckfinger til Brøndbys talenter

Voldsom regn i København: Lukker helt ned for Bendtner-debut

Brøndby-darling nægtet klubskifte