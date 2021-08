Til lægetjek i Brøndby

Vestegnsklubben er tæt på en forstærkning til midterforsvaret.

Den 20-årige nordmand Henrik Heggheim er taget til Danmark for at gennemgå et lægetjek og kan skifte til Brøndby for et beløb i omegnen af otte millioner kroner ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

De norske aviser Stavanger Aftenbladet og VG skriver også, at Heggheim er taget til Danmark for at skrive under med den danske mester.

Henrik Heggheim (til venstre) er tæt på at blive ny Brøndby-spiller. Foto: Carina Johansen/Ritzau Scanpix

Henrik Heggheim har spillet alle 17 kampe i denne sæson for Viking FK i Eliteserien. Senest er han blevet udtaget til det norske U21-landshold.

I forhold til Brøndbys mesterhold i seneste sæson er midtstopperne Anthony Jung og Hjörtur Hermannsson væk, mens Kevin Tshiembe er hentet i Lyngby, og Anton Skipper er tilbage, efter han var udlejet til Hobro i 1. division i foråret.