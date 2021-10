Tilbage efter et års pause

Det gjorde ondt i mange Brøndby-hjerter, da den nye paraguyanske venstre back Blas Riveros blev korsbåndsskadet i sin allerførste Superliga-kamp.

Nu er der så opmuntrende nyt, for efter et par kampe med reserverne er Riveros klar til at træde ind i Brøndby-truppen til søndagens kamp mod Vejle Boldklub efter godt et år på sidelinjen.

Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at man må undvære målmand Mads Hermansen og Mathias Greve.

Blas Riveros fik en guldmedalje, da Brøndby blev mester. Foto: Lars Poulsen

Blas Riveros leverede en overbevisende indsats og scorede mod OB i sin første Superliga-kamp, inden han pådrog sig den alvorlige knæskade. Inden da havde han spillet en pokalkamp for Brøndby mod Ledøje-Smørum.

Det fik efterfølgende Brøndby-fans til at samle ind til den uheldige spiller.

Blas Riveros er landsholdsspiller for Paraguay og blev for nylig indkaldt til landsholdet, selvom han ifølge Brøndby slet ikke var klar til at spille fodbold. Udtagelsen blev dog efterfølgende droppet.

Den 23-årige forsvarsspiller kom til Brøndby fra FC Basel i oktober sidste år. Han kommer til at kæmpe med Kevin Mensah og Peter Bjur om spilletiden på venstre back.

Kampen mellem Brøndby og Vejle spilles klokken 16 - og Ekstra Bladet dækker opgøret direkte.

Du kan se Blas Riveros debutscoring nedenfor